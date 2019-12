SAI Global est désignée leader dans le Magic Quadrant 2019 de Gartner pour les outils de gestion des risques des fournisseurs informatiques

Rapport de Gartner : « Les fournisseurs proposant des solutions [logicielles de gestion des risques des fournisseurs informatiques] continuent d'évoluer avec l'arrivée de nouveaux acteurs, les fusions et acquisitions, et l'ajout de nouvelles fonctionnalités ».

CHICAGO, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, fournisseur de la plateforme de gestion des risques la plus populaire au monde, SAI360, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été désignée leader dans le rapport Magic Quadrant 2019 de Gartner pour les outils de gestion des risques des fournisseurs informatiques [1]. Parmi les sociétés évaluées, SAI Global a été reconnue comme un leader pour sa capacité d'exécution et sa vision globale.

« Cette reconnaissance de Gartner dans la catégorie "Leaders" confirme que nous avons la bonne stratégie et que nous sommes performants dans nos produits, nos services et nos contenus grâce à nos acquisitions de BWise et StrategicBCP », a déclaré Peter Granat, PDG de SAI Global. « Sur un marché qui arrive à maturité, nous pensons nous distinguer en proposant la plateforme de gestion intégrée des risques la plus complète au monde, une plateforme qui permet à nos clients de faire face à la nature connectée des risques en leur conférant une résilience réputationnelle et opérationnelle plus importante. »

Les clients continuent de reconnaître la valeur des investissements de SAI Global dans l'innovation continue en matière de gestion des risques des fournisseurs (Vendor Risk Management, VRM) et les importantes améliorations qu'elle a apportées aux fonctionnalités, telles que :

La capacité à réduire les délais d'évaluation des risques et à surveiller les fournisseurs en automatisant la surveillance continue, les services d'évaluation de la sécurité, les questionnaires des fournisseurs et les évaluations des risques.

en automatisant la surveillance continue, les services d'évaluation de la sécurité, les questionnaires des fournisseurs et les évaluations des risques. Permet de surveiller les perturbations liées à des tiers et aide ainsi les clients à comparer la cote de risque d'un fournisseur à celle de ses concurrents dans l'industrie.

et aide ainsi les clients à comparer la cote de risque d'un fournisseur à celle de ses concurrents dans l'industrie. Permet une gestion rapide du risque réglementaire, du risque opérationnel et du risque réputationnel grâce à des fonctionnalités basées sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

grâce à des fonctionnalités basées sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Offre une interface utilisateur améliorée et une expérience de navigation intuitive mêlant conception unifiée, automatisation et analyse des données et permettant d'exécuter les tâches efficacement.

mêlant conception unifiée, automatisation et analyse des données et permettant d'exécuter les tâches efficacement. Une solution prête à l'emploi qui permet d'agir rapidement en fournissant des rapports d'information sur les risques qui décortiquent les résultats du risque fournisseur et propose des fonctions de visualisation.

qui décortiquent les résultats du risque fournisseur et propose des fonctions de visualisation. Des mises à jour permettant d'assurer le contrôle continu par des tiers des risques financiers, informatiques, de crédit et d'autres risques liés aux fournisseurs à travers SecurityScorecard, WorldCheck, ArgosRisk et d'autres.

Un client, fabricant multinational de biens de consommation, a déclaré dans un avis accompagné d'une note de 5 étoiles sur G2 Crowd : « SAI360 est le référentiel central pour toutes nos évaluations des risques conduites par des tiers et la reconnaissance interne des politiques/risques dans toute notre entreprise. Les rapports, les indicateurs et le tableau de bord du module de renseignement sur les risques SAI360 sont utilisés par l'organisation chargée de la sécurité des informations et de la gestion des risques. Les nouvelles fonctionnalités qui ont récemment été ajoutées, telles que l'intégration de SecurityScorecard et le module de renseignement sur les risques Power Bi, ont simplifié notre capacité à suivre et surveiller le risque des fournisseurs et ont permis l'automatisation des mesures des risques des fournisseurs. »

Pour SAI Global, le rapport Gartner confirme le caractère concurrentiel du marché et la demande croissante de solutions logicielles basées sur le cloud. Le fait que les entreprises doivent opérer dans une chaîne d'information d'envergure mondiale augmente et élargit leur exposition aux failles de sécurité coûteuses et aux risques opérationnels. Le Magic Quadrant 2019 de Gartner affirme : « Le marché des solutions VRM continue d'évoluer en raison du renforcement de la réglementation et de l'évolution des exigences des clients. »

« Le but premier de SAI Global est d'aider ses clients à atteindre à leurs objectifs dans leurs efforts pour atténuer les perturbations commerciales causées par des tiers dans le paysage de risque numérique de plus en plus complexe dans lequel elles évoluent aujourd'hui », a déclaré Anton Lissone, directeur technique de SAI Global. « Nous pensons que notre solution VRM basée sur le cloud offre une transparence inégalée et permet aux entreprises d'intégrer rapidement des renseignements sur les risques qui améliorent l'évaluation des risques des fournisseurs. Elle leur offre également la possibilité de formuler en temps réel des recommandations de surveillance et de mesures correctives pour toutes leurs activités de VRM. Nous considérons que nous avons réussi uniquement lorsque nos clients ont eux aussi réussi. »

Pour plus d'informations, cliquez ici pour télécharger un exemplaire gratuit du rapport complet Magic Quadrant 2019 de Gartner pour les outils de gestion des risques des fournisseurs informatiques.

[1] Gartner, « Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools » (Magic Quadrant pour les outils de gestion des risques des fournisseurs informatiques), Christopher Ambrose, Joanne Spencer, 25 novembre 2019

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne sauraient être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de SAI Global

Nous aidons les entreprises à gérer les risques de façon proactive afin d'établir la confiance et d'atteindre l'excellence, la croissance et la durabilité de leurs activités. Nos solutions de gestion intégrée des risques sont une combinaison de capacités, de services et d'offres de conseil de premier ordre qui couvrent tout le cycle de vie des risques et permettent aux entreprises de se concentrer sur d'autres activités. Ensemble, ces outils et ces connaissances permettent aux clients de développer une vision intégrée des risques. Pour voir notre plateforme SAI360 en action, demandez une démonstration gratuite.

Notre portée est mondiale et nous sommes présents en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique. Pour plus d'informations, consultez https://www.saiglobal.com/en-us/risk/integrated_risk_management/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/642410/SAI_Global_logo.jpg

SOURCE SAI Global