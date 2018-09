SAI Global introduceert 's werelds uitgebreidste aanpak voor geïntegreerd risicobeheer

Met de introductie van SAI360 komt de visionaire onderneming met een volgende generatie oplossingen voor risicobeheer bedoeld om de terugverdientijd te verkorten

CHICAGO, 7 september 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer, heeft vandaag diens SAI360 gelanceerd. Deze volgende generatie oplossing voor risicobeheer bestaat uit een serie oplossingen die organisaties het benodigde vertrouwen biedt in de omgang met en het vinden van antwoorden op het enerzijds explosief toenemende aantal bedreigingen, dat hun activiteiten kan ontwrichten, en anderzijds op de toegenomen druk op het gebied van wet- en regelgeving.

Door de druk, versnelling en complexiteit van deze ontwrichtende bedreigingen, zoals cybersecurity, dataprivacy, naleving van regelgeving en de noodzaak om merkreputaties te beschermen, trekken vooraanstaande bedrijfsanalisten aan de bel met de mededeling dat het tijd is voor een nieuwe aanpak van collectief risicobeheer. Deze problematiek kan niet langer doeltreffend op individueel niveau worden beheerd, er is nood aan meer samenwerking.

SAI360 biedt organisaties een set tools die hen in staat stelt om de terugverdientijd aanzienlijk te verkorten, geïsoleerde entiteiten te doorbreken en risicofuncties te definiëren die in lijn zijn met deze nieuwe werkelijkheid.

Enkele highlights van de nieuwe SAI360:

Adaptieve workflow die klanten in staat stelt gebruik te maken van de door SAI Global geboden functionaliteiten op het gebied van compliance en risicobeheer, evenals het stroomlijnen van procesmanagement, waardoor de oplossing in hogere mate kan worden geïntegreerd en aangepast, wat de gebruiksvriendelijkheid vergroot;

Verbeterde gebruiksbeleving o.a. dankzij een 'één keer inloggen'-functie voor alle oplossingen

Voorspelbare inzichten op basis waarvan kansen worden gedefinieerd dankzij de toepassing van een geïntegreerd risicobeheer, inclusief Risk Intelligence-analyses en de bijbehorende dashboards en rapportages;

Educatieve content op het gebied van ethiek, waarden en risico's voor medewerkers en derden, aangevuld met uitgebreide analyses en inzichten voor leerprogramma's op het gebied van ethiek en compliance – waar en wanneer deze informatie benodigd wordt;

Een modern gebruikersinterface (UI) die een naadloze en consistente gebruiksbeleving biedt en een chat-functie voor workflows introduceert.

"In de afgelopen tien jaar zijn al onze dromen voor wat betreft GRC (Governance, Risk en Compliance) stukgeslagen en professionals die zich bezighouden met risicobeheer en compliance kunnen het zich niet veroorloven in de achteruitkijkspiegel te blijven kijken. Om onze klanten te helpen de controle te houden in dit nieuwe risicolandschap en de reputatie van hun merk te beschermen, bewegen we de markt in een gigantisch tempo richting een geïntegreerde aanpak van risicobeheer," aldus Peter Granat, CEO van SAI Global. "Met SAI360 worden onze toonaangevende risicobeheer- en compliance-oplossingen, educatieve content op het gebied van ethiek en dienstverlening voor het eerst gebundeld, waarmee we onze klanten een aanpak bieden die hun strategieën voor risicobeheer eindelijk inzichtelijk maken."

SAI Global neemt een unieke positie in en de onderneming werd dankzij deze eerste uitgebreide aanpak van IRM recentelijk door Garnter Inc. in diens eerste publicatie van de Magic Quadrant for Integrated Risk Management[1] erkend als 'Visionaire onderneming' en door The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance Platforms, Q1 2018 als een Leider met de hoogste score voor gebruikersbeleving en strategie.

"We werken al enkele jaren met SAI Global samen en wat echt verfrissend is, is de manier waarop ze onze zakelijke behoeften volledig begrijpen en dienovereenkomstig reageren wanneer zij voor ons bedrijf werk verrichten," aldus Linda Kean, Health & Safety Shared Services Manager, Group Health & Safety bij Scottish Power. De samenwerking met SAI Global is echt geweldig en het is voor ons dan ook geen verrassing dat zij deze erkenning hebben ontvangen; ze hebben de visie en het vermogen om innovatie te stimuleren om organisaties in sterk gereguleerde sectoren zoals de onze, te helpen het traject naar geïntegreerd risicobeheer in kaart te brengen."

[1] Bron: Gartner, Magic Quadrant for Integrated Risk Management, 2018, John A. Wheeler, Jie Zhang, Earl Perkins, 16 July 2018.

Over SAI Global

SAI Global helpt organisaties op een proactieve manier risico's te beheren, om zo vertrouwen, groei en duurzaamheid te creëren, evenals zakelijke uitmuntendheid. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesdiensten voor de hele levenscyclus van het risico, waardoor bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Met deze kennis en instrumenten krijgen klanten een integraal overzicht van het risico. U wilt onze tools in actie zien? Gratis demo aanvragen.

We zijn wereldwijd actief op locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifische gebied. Kijk voor meer informatie op: www.saiglobal.com.

Gartner vrijwaringsclausule

Gartner onderschrijft geen van de aanbieders, producten of diensten die in de publicaties van het onderzoek worden beschreven en adviseert gebruikers van technologie niet om uitsluitend te kiezen voor leveranciers die de hoogste score of andere vermeldingen hebben behaald. De onderzoeksresultaten van Gartner zijn gebaseerd op de meningen van Gartners research-organisatie en dienen niet als feiten te worden opgevat. Gartner wijst alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot dit onderzoek af. Daaronder vallen ook alle garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/740343/SAI_artworked_CMYK_integrated_risk_color_206x120_Logo.jpg

Related Links

http://www.saiglobal.com