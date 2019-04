SAI Global schließt Übernahme von BWise® von Nasdaq ab

Durch die Übernahme entsteht eines der größten Unternehmen im Bereich Risikomanagementsoftware und Ethik-Lernen, wodurch die Branchenlandschaft für integriertes Risikomanagement (IRM) verändert wird

CHICAGO, 2. April 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, ein anerkanntes, führendes Unternehmen im Bereich Lösungen für integriertes Risikomanagement , meldete heute den Abschluss der Übernahme BWise® von der Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) und bildet somit eines der weltweit größten Unternehmen für integriertes Risikomanagement und Ethik-Lernen.

Ab dem heutigen Tag wird die Kombination der preisgekrönten Plattform von BWise für Risikomanagement, interne Audits und Erfüllung gesetzlicher Auflagen mit der brachenweit führenden SAI360-Risiko- und Compliance-Lösung von SAI Global den am vollständigsten integrierten Ansatz für Risikomanagement auf dem Markt bilden.

„Hierbei handelt es sich um einen wichtigen Meilenstein und den nächsten Schritt auf dem Wachstumsplan von SAI Global unsere internationale Präsenz zu erweitern, uns näher an Kunden aus dem Bereich Finanzdienstleistungen zu bringen und eine erstklassige Softwarelösung für die Verwaltung interner Audits und die Erfüllung gesetzlicher Auflage in großem Maßstab zu bieten", sagte Peter Granat, CEO von SAI Global. „Wir freuen uns sehr darüber, das Team von BWise bei uns willkommen zu heißen und freuen uns darauf, ihre Fähigkeiten und ihr tiefgreifendes Branchen-Know-how zu nutzen, um schnellere Innovationen zu erzielen."

Durch die Übernahme von BWise, sind die Lösungen und Dienste von SAI Global besser dazu geeignet, den Kunden beim Navigieren durch die aktuelle Risikolandschaft mit einem integrierten Ansatz in den Bereichen Finanzen, Verordnungen, Digitales und operative Risiken zu unterstützen. Unternehmen bilden nun Taskforces für integriertes Risikomanagement und versammeln somit den Chief Risk Officer, den Corporate Compliance Officer, den General Counsel, den Head of Internal Audit, den Head of Internal Control, den Chief Financial Officer, den Chief Information Security Officer und den Data Privacy Officer.

Auf folgende Punkte können sich Kunden durch die schrittweise Integration von BWise in die SAI360-Risikoplattform freuen.

Ab heute wird den Kunden von BWise SAI Globals Portfolio von Risiko- und Compliancelösungen, einschließlich der Ethik- und Compliance-Lerninhalte des Unternehmens vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen, eine nachhaltige Unternehmenskultur für Risikobewusstsein und Compliance zu entwickeln.

Die Kunden haben nun Zugang zu einem erweiterten internationalen Netzwerk an Dienstleistungen und Support-Teams in mehr als 50 Büros in 28 Ländern und auf sechs Kontinenten zur Unterstützung ihrer Initiativen in den Bereichen Risiko, Audit und Compliance.

Sie werden steigende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in die preisgekrönte Technologie von BWise erleben, die Teil der erweiterten Strategie der SAI360-Risikoplattform werden wird.

Nach der Übernahme von Strategic BCP durch SAI Global im August 2018 können die Kunden Software und Know-how in sich entwickelnde Programme für die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen einbeziehen, um die Marke und den Ruf ihrer Unternehmen zu schützen..

SAI Global kündigte die Pläne zur Übernahme von BWise, einem bekannten, führenden Unternehmen im Bereich Software für interne Audits, Management der Einhaltung gesetzlicher Auflagen und Management operativer Risiken am 11. Februar an. Das ursprünglich 1994 in den Niederlanden gegründete Unternehmen BWise wuchs zu einem führenden Unternehmen in der Branche für GRC-Software für Unternehmen mit Fähigkeiten in den Bereichen interne Audits, Verwaltung der Einhaltung gesetzlicher Auflagen Auflagen und Management operativer Risiken. Die Bedingungen dieser Transaktion sind vertraulich.

„Die Branche verändert sich unglaublich schnell und der Druck auf die Unternehmen sich schnell auf vorhersehbare und unvorhergesehene Gefahren einzustellen und auf diese zu reagieren nimmst stark zu", sagte Jonathan Deeks, CEO von BWise, der nach der Übernahme Peter Granat untersteht. „Wir haben mit SAI Global einen hervorragenden strategischen Partner gefunden und konzentrieren uns auf die erweiterten Kapazitäten für Innovationen und besseren Support für unsere Kunden, die wir durch diese Zusammenarbeit erreichen können."

Informationen zu SAI Global

SAI Global unterstützt Unternehmen bei der proaktiven Risikoverwaltung,um Vertrauen zu schaffen und Business Excellence, Wachstum und Nachhaltigkeit zu erzielen. Unsere integrierten Risikomanagementlösungen sind eine Kombination aus führenden Fähigkeiten, Dienstleistungen und Beratungsangeboten, die in Bezug auf den gesamten Risikozeitraum angewandt werden, wodurch es Unternehmen ermöglicht wird, sich auf andere Punkte zu konzentrieren. Zusammengefasst bieten diese Werkzeuge und dieses Know-how Kunden die Möglichkeit, eine integrierte Risikowahrnehmung zu entwickeln. Fordern Sie eine Demo-Version an, um unsere Tools selbst auszuprobieren.

Mit unseren Standorten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und im Pazifikraum verfügen wir über eine globale Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter www.saiglobal.com .

