Sai Life Sciences annonce Sai Nxt, une initiative qui donnera au façonnier une toute autre dimension

HYDERABAD, Inde, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'un des façonniers à la plus forte croissance en Inde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Sai Nxt, une initiative à l'échelle de l'entreprise visant à donner au façonnier une toute autre dimension. Guidée par les connaissances et les retours d'information de ses clients, la société investira plus de 150 millions d'USD sur la période 2019-2023 dans Sai Nxt, en mettant l'accent sur trois domaines clés –

Ressources humaines et culture Procédés et automatisation Infrastructures et capacités scientifiques

Concernant l'annonce, Krishna Kanumuri, le PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Sai Nxt marque un tournant pour notre entreprise. Ce sont principalement nos capacités scientifiques et notre orientation client qui ont contribué à notre croissance au fil des ans. Plaçant la barre plus haut, Sai Nxt nous aidera à mieux satisfaire la demande croissante des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelon mondial en termes de rapidité et de souplesse, outre la garantie de conformité et de fiabilité. »

Bâti sur la base de la collaboration, Sai Life Sciences n'a cessé de se développer, au point de devenir l'un des façonniers les plus dignes de confiance en Inde. Lancée au moment où Sai Life Sciences fête ses vingt ans d'existence, Sai Nxt constitue le levier de transformation destiné à dynamiser la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Initiatives Sai Nxt (descriptif)

1. Ressources humaines et culture : accroître le vivier de talents scientifiques, recruter les tous meilleurs scientifiques et leaders à l'échelon mondial, assurer une formation en ligne intégrée axée sur les rôles, transformer les ateliers, nourrir une culture de l'excellence

2. Procédés et automatisation : simplifier les procédés, renforcer les systèmes de gouvernance, les registres de fabrication électroniques, l'intégration des systèmes informatiques, les bases d'une capture instantanée des données sur les activités, tirer parti des nouvelles technologies (ARP, IdO, IA / ML, RA / RV) pour l'innovation et la veille

3. Infrastructures et capacités : laboratoire de biologie à Cambridge (MA, É.-U.), laboratoire de R-D sur les procédés à Manchester (R.U.), campus intégré de recherche et de développement, suite étendue de plateformes technologiques, point de livraison pour phase initiale, fabrication souple avec capacité multipliée par 2,5, systèmes de sécurité et qualité de pointe

Grâce à Sai Nxt, l'entreprise souhaite nettement étendre et améliorer ses sites de R-D et de production, renforcer ses capacités scientifiques et technologiques, renforcer l'automatisation et les systèmes de données et surtout, placer la barre plus haut en termes de sécurité, de qualité et d'orientation client.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier intégrant tous les services, dont l'objectif est d'apporter son appui pour le lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelon mondial, accélérant la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Sai Life Sciences, un façonnier spécialisé, a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement d'entités chimiques nouvelles, créant en permanence de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuel, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

