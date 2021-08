Sai Life Sciences devient signataire du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC)

HYDERABAD, Inde, 26 août 2021 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, une organisation mondiale de premier plan en matière de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRO/CDMO), a annoncé aujourd'hui avoir signé le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), la plus grande initiative de durabilité au monde. En tant que signataire, Sai Life Sciences s'est engagée à adopter les dix principes de l'UNGC relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité et de durabilité.

En faisant cette annonce, Krishna Kanumuri, PDG et directeur général de l'entreprise, a déclaré : « Alors que nous concrétisons notre vision et la croissance de notre entreprise, nous intégrons consciemment nos responsabilités sociales, environnementales et de gouvernance. Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre Les dix principes du Global Compact et à les intégrer dans la stratégie, la culture et les activités quotidiennes de notre entreprise. Cela nous aidera à renforcer notre programme de durabilité et à accélérer notre progression vers la réalisation de nos objectifs de développement durable (ODD). »

Au cours des deux dernières années, Sai Life Sciences a réalisé des d'importants investissements qui ont fait avancer son programme de développement durable dans le cadre de son initiative de transformation organisationnelle, Sai Nxt. Quelques faits marquants :

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. Depuis plus de deux décennies, Sai Life Sciences fournit de façon constante des solutions de haute qualité et rentables à ses divers clients, notamment des sociétés de biotechnologie, des petites, moyennes et grandes entreprises pharmaceutiques. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 2 200 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com .

