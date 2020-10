Sai Life Sciences élargit considérablement ses capacités en biologie sur son campus de R&D intégré

Lors de l'annonce, Krishna Kanumuri , PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Nous comptons fournir plus de 100 candidats au développement à nos partenaires innovateurs d'ici 2025. Notre équipe de biologie de la découverte, qui est en pleine croissance et qui travaille avec nos équipes de chimie médicinale, de développement des processus, d'ingénierie des processus et de mise à l'échelle, nous permettra d'accélérer les programmes de découverte de nos clients grâce à des délais d'exécution rapides et à des cycles décisionnels plus courts. »

Sai Life Sciences ne cesse d'augmenter ses capacités de biologie pour compléter ses bases solides en chimie médicinale, en recherche sur le métabolisme, la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie des médicaments afin de soutenir ses clients tout au long du processus de découverte de médicaments, d'identification des cibles et d'autorisation de la PNMR (présentation de nouveau médicament de recherche). L'année dernière, l'entreprise a ouvert sa première installation internationale de R&D avec un laboratoire de biologie à Boston, aux États-Unis. Le laboratoire de biologie de Boston est conçu pour offrir aux start-ups et aux sociétés de biotechnologie de la région des services de biologie afin de répondre aux besoins de biologie exploratoires et personnalisés. L'équipe grandissante de biologistes, de chercheurs en métabolisme, pharmacocinétique (DMPK) et toxicologie des médicaments en Inde travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Boston dans le but de proposer aux clients une solution optimale en matière de vitesse, de coût et de talent.

Les services de découverte de l'entreprise soutiennent un large éventail de sociétés novatrices internationales, des start-ups aux grandes sociétés pharmaceutiques, dans des domaines thérapeutiques divers, notamment l'oncologie, le SNC, les antiviraux et les inflammations. Forte d'excellents antécédents en matière de relations durables avec ses clients (en moyenne plus de 10 ans), Sai Life Sciences a fait avancer plus de 25 programmes à différentes phases cliniques (de la PNMR à la phase III) avec un délai d'exécution moyen entre la phase d'essai (Hit/Lead) et la phase de sélection (Candidate) de 18 mois.

Sai Life Sciences a commencé un processus de transformation organisationnelle en 2019, à travers l'initiative Sai Nxt, se réinventant en tant que façonnier international de nouvelle génération. Guidée par les informations et les retours de ses clients, l'entreprise investit plus de 150 millions de dollars américains (plus de 1 000 crores de roupies indiennes) pour agrandir et moderniser ses installations de R&D et de fabrication, recruter des scientifiques et des dirigeants de premier plan au niveau mondial, renforcer l'automatisation et les systèmes de données, et surtout placer la barre plus haut en matière de sécurité, de qualité et d'orientation client.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO) intégrant tous les services dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Façonnier spécialisé, Sai Life Sciences a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelles entités chimiques, créant constamment de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1319765/Sai_Life_Sciences_Biology_facility.jpg

SOURCE Sai Life Sciences