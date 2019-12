Sai Life Sciences ernennt Jay Stella zum Chief Business Officer

Jay Stella ist seit über 25 Jahren in Führungspositionen in der Pharma- und Medizinprodukteindustrie tätig und hat langjährige Erfahrung auf den Gebieten F&E, Produktion, Geschäftsentwicklung, Finanzen und Integration fusionierter und übernommener Unternehmen. Fünfzehn Jahre lang bekleidete er Positionen mit wachsendem Verantwortungsbereich bei Millennium Pharmaceuticals und Takeda Pharmaceuticals in den Bereichen Strategie und operatives Geschäft, Geschäftsentwicklung sowie Integrationen und Veräußerungen. Während dieser Zeit sammelte er auch wertvolle Erfahrung in Japans Kultur- und Geschäftsumfeld. Früher arbeitete er für die mittelständischen Biotech-Unternehmen Biogen und Genetics Institute, wo er in verschiedenen finanziellen und operativen Funktionen diente. Vor seinem Start in der Pharmaindustrie war Stella in den Bereichen technischer Betrieb, Fertigung, Planung und strategische Beschaffung in der Medizinprodukteindustrie tätig. Stella machte seinen MBA-Abschluss an der Boston University und seinen Bakkalaureat-Abschluss in Spanisch an der University of Vermont mit Nebenfächern Chemie und Biologie.