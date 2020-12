Sai Life Sciences lança seu primeiro Relatório de Sustentabilidade

Ao fazer o anúncio, Krishna Kanumuri, CEO e Diretor Executivo declarou: "Estou muito satisfeito em apresentar nosso Relatório de Sustentabilidade 2019-2020 inaugural. Ele reflete o nosso profundo compromisso com a sustentabilidade, em nossa busca de materializar novos medicamentos. Também é um reafirmação de nossa promessa de Fazer o melhor juntos com todas as partes interessadas, o que funciona como um fator-chave no aprimoramento contínuo de nossas práticas de sustentabilidade e na conquista do crescimento dos negócios com responsabilidade."

O relatório destaca o progresso da empresa em todas as questões que são críticas para seus negócios e partes interessadas. Ele detalha as várias iniciativas que impulsionam o progresso da empresa em direção aos seus objetivos de desenvolvimento sustentável declarados. Durante o ano, a Sai Life Sciences superou suas metas de descarte responsável de resíduos perigosos e seus programas de orientação à comunidade. Também está progredindo constantemente no sentido de utilizar energia renovável para atender às suas necessidades de energia. A empresa instituiu o "Prêmio Química Verde" para celebrar e reconhecer as equipes que demonstraram melhorias perceptíveis em relação aos processos estabelecidos. O relatório completo pode ser acessado aqui.

Ao se pronunciar na ocasião, Sreekrishna Chopperla, vice-presidente e diretor - Saúde, Segurança e Meio Ambiente Corporativa declarou: "Com o tempo, fomos capazes de incutir em nossos funcionários uma mentalidade inata em relação à sustentabilidade. Isso permite nosso progresso em direção às metas de desenvolvimento de sustentabilidade a cada dia. Continuaremos a seguir este caminho à medida que expandimos e crescemos, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável."

O lançamento do Relatório de Sustentabilidade 2020 marca um ano altamente produtivo para a Sai Life Sciences do ponto de vista da sustentabilidade. Alguns dos destaques:

Tornou-se a primeira empresa com sede na Índia a ingressar no PSCI.

Recebeu as certificações ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para sua unidade de P&D, local de fabricação e escritório corporativo.

Ingressou na Mesa Redonda Farmacêutica do ACS Green Chemistry Institute (ACS-GCIPR) como um "Membro Associado".

Recebeu o prestigioso 21º Prêmio Nacional de Excelência em Gestão de Energia 2020 pelo CII - Sohrabji Godrej Green Business Center

Recebeu a classificação de 5 estrelas ma premiação de 2019 por Excelência em Práticas de EHS na Confederation of Indian Industry (CII) South.

Além disso, por meio de sua resposta proativa à pandemia da COVID-19, a empresa garantiu um impacto mínimo sobre suas partes interessadas e operações de negócios, protegendo a força de trabalho, garantindo a continuidade dos negócios com seus fornecedores e clientes e apoiando a comunidade.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO/CDMO de serviço completo orientada pela visão de contribuir para o lançamento de 25 novos medicamentos até 2025. A empresa trabalha com empresas inovadoras de todo o mundo da área farmacêutica e de biotecnologia, acelerando a descoberta, o desenvolvimento e a fabricação de moléculas pequenas complexas. Como uma empresa que opera exclusivamente na área de serviços, a Sai Life Sciences atendeu a um conjunto diversificado de programas de desenvolvimento de NCE, entregando valor de forma consistente com base em sua qualidade e capacidade de resposta. Atualmente, a empresa trabalha com 7 das 10 maiores empresas farmacêuticas, além de várias empresas pequenas e médias da área de farmácia e biotecnologia. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o apoio dos investidores globais, TPG Capital e HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1384873/Sai_Life_Sciences_Sustainability_Report_2020.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

FONTE Sai Life Sciences

