Sai Life Sciences présente un rapport à mi-parcours sur l'initiative Sai Nxt et révèle un renforcement de ses capacités

Le PDG et directeur général de Sai Life Sciences, Krishna Kanumuri, a déclaré : « À mi-parcours de Sai Nxt, nous avons réalisé les deux tiers de notre investissement garanti. Plus important encore, cela a augmenté notre capacité à répondre de manière rapide, conforme et fiable aux besoins des innovateurs pharmaceutiques et biotechnologiques mondiaux. »

En route vers l'excellence : Les temps forts du parcours jusqu'ici

Guidée par les informations et les retours de ses clients innovateurs, Sai Life Sciences a développé ses installations de R&D et de fabrication , approfondi ses capacités scientifiques et technologiques , renforcé ses systèmes d'automatisation et de données, et placé la barre plus haut en matière de sécurité, de qualité et d'orientation client.

1. Croissance de la profondeur et de l'échelle scientifiques : L'expansion de la société à Boston et à Manchester lui a permis d'accéder à certains des meilleurs talents pharmaceutiques au monde et a renforcé sa capacité à résoudre des problèmes scientifiques complexes. La croissance simultanée de son équipe en Inde lui a apporté des capacités de niche et l'expérience des RCE.

2. Expansion des plateformes technologiques et des capacités : La société a augmenté ses capacités dans diverses technologies, notamment le criblage à haut contenu (HCS), PROTACS, la science et l'ingénierie des particules, les API très puissants, l'expansion des processus de flux, les amidites, les peptides, etc.

3. Un campus de découverte et de développement entièrement intégré, conçu pour la rapidité : La société a regroupé toutes ses capacités de R&D en Inde sur un campus intégré d'environ 5 hectares à Hyderabad, qui compte plus de 1 200 scientifiques. Le campus abrite la découverte intégrée (chimie, biologie et DMPK/toxicologie), le développement précoce et avancé, les capacités d'analyse complètes, la sécurité des processus, les plateformes technologiques, les approvisionnements précoces et le transfert de technologie. Le regroupement d'équipes interfonctionnelles sur un même site, combiné à des processus rationalisés et à l'automatisation, permet de résoudre plus rapidement les problèmes techniques et d'améliorer la rapidité.

4. Modèle de prestation mondiale pour la biologie et la chimie des procédés : Pour offrir à ses clients une solution optimale en termes de talents, de rapidité et de rentabilité, la société a créé des équipes R&D mondiales spécialisées à Boston (biologie) et à Manchester (développement de procédés), dotées d'une capacité éprouvée à résoudre des problèmes scientifiques complexes. Outre la solide expérience de l'équipe indienne en matière de gestion de projets complexes, les clients ont le choix de commencer leur projet à Boston ou à Manchester, après quoi la technologie relative à ces projets est transférée, en toute transparence, à Hyderabad pour un débit plus important ou une mise à l'échelle, selon le cas. Ce modèle est rendu possible grâce à des équipes mondiales unifiées soutenues par les infrastructures et les processus adaptés sur tous les sites.

5. Nouvelles installations de fabrication de pointe : La société a augmenté sa capacité de fabrication de 172 KL API & intermédiaire, 4 salles blanches, à son campus de fabrication Bidar. Elle est en passe d'ajouter des API très puissants et des capacités en matière d'amidites d'ici fin 2021, une capacité de fabrication supplémentaire de 200 KL et une installation dédiée aux produits de santé pour animaux de compagnie d'ici fin 2022. Avec cette expansion, 80 % de la capacité installée aura moins de 5 ans, et 60 % moins de 3 ans. Toutes les nouvelles installations de production sont dotées de systèmes d'automatisation et de données et de dispositifs de sécurité de pointe, logés dans des blocs de production polyvalents et ergonomiques.

6. Sensibilisation des clients à l'échelle mondiale : La société a étendu son développement commercial à 15 villes dans le monde, dans le but d'élever le niveau de son service à la clientèle et d'avoir une représentation plus proche des clients.

7. Un nouvel élan pour le développement durable : Sai Life Sciences a fait des progrès significatifs pour faire avancer son programme de développement durable :

‒ L'entreprise est devenue la première entreprise ayant son siège en Inde à adhérer à la PSCI .

‒ Elle a rejoint la table ronde pharmaceutique de l'Institut de chimie verte de l'ACS ( ACS-GCIPR ) en tant que « membre associé ».

‒ Elle a publié son premier rapport sur le développement durable en 2020, conformément au cadre de la GRI

‒ Elle a reçu les certifications ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018

‒ Elle est devenue signataire du Pacte mondial des Nations unies (UNGC)

8. Certifications, prix & reconnaissance : En témoignage de sa transformation, Sai Life Sciences a remporté plusieurs prix et reconnaissances prestigieux dans diverses catégories, notamment en matière de qualité , de formation et de développement, de pratiques énergétiques efficaces et de développement durable .

Pour en savoir plus sur Sai Nxt, cliquez ici .

À propos de Sai LifeSciencess

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 200 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

