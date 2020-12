Sai Life Sciences publica su primer informe de sostenibilidad

Al hacer el anuncio, Krishna Kanumuri, director ejecutivo y administrativo, mencionó: "Me complace presentar nuestro Informe de Sostenibilidad inaugural para el año fiscal 2019-2020, que refleja nuestro profundo nivel de compromiso hacia la sostenibilidad como parte de nuestros esfuerzos por crear nuevos fármacos. Además, este informe reafirma nuestra promesa de Make it better together (Hacerlo mejor juntos) con todos los actores involucrados, un motor clave que nos ayuda a estar siempre mejorando nuestras prácticas en sostenibilidad para que la empresa pueda crecer de una forma responsable".