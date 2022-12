Sai Life Sciences publiceert duurzaamheidsrapport 2022

HYDERABAD, India, 7 december 2022 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, een vooraanstaande wereldwijde Contract Research, Development & Manufacturing Organization (CRO/ CDMO), kondigde vandaag de publicatie aan van haar Duurzaamheidsrapport 2022, dat is opgesteld volgens de normen van het Global Reporting Initiative (GRI). Met het thema "Organiseren voor duurzaamheidsucces" beschrijft het rapport de inspanningen van de onderneming om de kloof tussen weten en doen geleidelijk te verkleinen door proactief materiële duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken. Lees het volledige rapport hier.

Sai Life Sciences releases its Sustainability Report 2022

Krishna Kanumuri, CEO & Managing Director, bij de aankondiging: "Tegen de achtergrond van de klimaatverandering en het besef dat de ontwikkelingsdoelstellingen dringend moeten worden verwezenlijkt, blijft Sai Life Sciences in haar streven naar duurzaamheid beloften omzetten in daden. Ons duurzaamheidsrapport van 2022 weerspiegelt duurzame inspanningen op economisch, sociaal en milieugebied en bevestigt ons ethos: Make it Better Together

Uit het derde rapport van Sai Life Sciences blijkt dat op verschillende gebieden aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Een paar van de hoogtepunten:

Behalen van de zilveren medaille in de EcoVadis Business Sustainability-beoordeling met een verbetering van de score van 57 naar 63

LEED Gold-certificering voor het Research & Technology (R&T) Centre in Hyderabad

Gebruik van hernieuwbare energie in de productie toegenomen van 53% naar 67%

Behalen van Energiebeheersysteem - ISO 50001:2018 certificering voor de Bidar productie-eenheid

Bekroond met de CII Excellent Energy Efficient Unit voor het derde jaar op rij in de Bidar API productie-eenheid

Kwalificatie voor het United Nations Global Compact (UNGC) Active Level gebaseerd op de Communication on Progress (COP)

Als onderdeel van haar organisatorische transformatie-initiatief, Sai Nxt heeft het bedrijf aanzienlijke voortgang geboekt in zijn duurzaamheidsagenda:

Het eerste bedrijf in India met het PSCI lidmaatschap.

met het PSCI lidmaatschap. Lid geworden van de ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS-GCIPR) als "Associate Member".

Behalen van ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018 certificeringen

Ondertekenaar geworden van United Nations Global Compact (UNGC)

De Sustainable Development Goals (SDG's) van het bedrijf waren in 2019 vastgesteld met een tijdspad van drie jaar dat afloopt in 2022. Met de lessen van deze periode in het achterhoofd is het bedrijf nu bezig met het formuleren van doelstellingen voor de volgende fase van zijn traject.

Over Sai Life Sciences

Sai Life Sciences is een full-service CRO-CDMO die wereldwijd samenwerkt met innovatieve farmaceutische en biotechbedrijven om de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van complexe kleine moleculen te versnellen. Het bedrijf telt meer dan 2200 werknemers in zijn vestigingen in India, het VK en de VS. Sai Life Sciences is in private handen en wordt ondersteund door wereldwijde investeerders, TPG Capital en HBM Healthcare Investments.https://www.sailife.com/

