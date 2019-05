Saiba como conseguir o selo azul de autenticidade no Instagram

No Brasil, muitas personalidades já contam com o benefício, mas outras tantas seguem na dúvida de como conseguir tal selo. E quem tem ajudado muita gente a mudar essa realidade é Michel Lino, CEO da LinoMix. Parceira de mídia do Facebook e do Instagram, a empresa é pioneira em auxiliar no processo de autenticação de contas nas redes - atualmente, cabe destacar, as plataformas permitem que qualquer usuário faça a solicitação de verificação. A

"Somos contratados para colocar o usuário no caminho certo, auxiliando a conseguir a verificação em um curto espaço de tempo e com menos burocracia, sempre atendendo todas as exigências impostas pelo Facebook. Ou seja, simplificamos o processo e aumentamos a chance de êxito", explica o empresário.

Mesmo com o auxílio da empresa, há três requisitos para solicitar a verificação:

- Relevância na mídia, com ao menos cinco matérias publicadas em grandes veículos;

- Documentos pessoais com foto;

- Perfil ou página do Facebook vinculada ao Instagram.

Cumprindo essas obrigações, a LinoMix ou o próprio usuário enviam o requerimento para a rede social, aguardando a aprovação ou não do pedido. Caso o requerimento seja negado, um novo processo pode ser aberto depois de 30 dias.

"Com o crescimento das mídias, nosso foco foi oferecer esse suporte. No cenário atual, ter o selo azul é sinônimo não só de credibilidade, mas de segurança, visto que ele diminui as chances de invasão da conta", alerta Michel Lino.

Prestando o serviço de suporte nas redes desde 2016, a LinoMix intermediou diversas solicitações de figurar públicas, com destaque para o cenário político - em 2018, as redes sociais foram bastante exploradas nas campanhas eleitorais. Focando nesta área, a empresa atendeu mais de 114 candidatos. Após as eleições, a agência cresceu e atende clientes de diversos segmentos, proporcionando relevância por meio de seu vasto networking - o empresário tem mais de 2 mil conexões em sua conta no Linkedin.

Procurado diariamente para tirar dúvidas sobre as autenticações, Michel optou por excluir suas contas no Instagram e no Facebook. Atualmente, então, o CEO da LinoMix se encontra apenas no Linkedin e no Twitter (michellinomix).

Telefone: 62 9 9680-6363 / 62 3637-7720

E-mail: michel@linomix.com.br

Jornalista: Andrew Sousa

FONTE LinoMix Communication

