Saiba como ser mais produtivo no Home Office, com dicas do Portal Trabalhou

CURITIBA, Brasil, 3 de março de 2020 /PRNewswire/ -- O trabalho remoto no Brasil está se tornando cada vez mais popular entre os profissionais de diversas áreas. Contadores, redatores, vendedores, digitadores, designers, secretárias virtuais, atendimento online. São dezenas as funções que prestadores de serviço estão realizando do conforto do seu lar.

O modelo de trabalho conhecido como Home Office possibilita que o profissional possa desempenhar atividades paralelas junto às suas demandas. Pais ou mães com filhos pequenos podem acompanhar o desenvolvimento da criança ao longo dos dias, além de contribuir de perto com os cuidados, preparo e educação dos rebentos.

Outro fator que disseminou a dinâmica do Home Office entre os brasileiros é a gestão e economia de tempo e dinheiro. Isso porque o tempo despendido entre o caminho de casa para o trabalho, por exemplo, pode ser melhor aproveitado em outros afazeres. O dinheiro gasto em transporte, estacionamento, alimentação, entre outros, são poupados para serem investidos posteriormente em bens, serviços ou experiências mais vantajosas.

A soma de todos esses elementos promove uma melhor qualidade de vida, tanto física quanto emocional, ao trabalhador. Contudo, o profissional que deseja ingressar nessa modalidade ou que já realiza suas atividades remotamente precisa ter em mente que ainda que sua jornada de trabalho seja deliberadamente mais flexível que a de um empregado alocado em uma organização, ele precisa entregar os seus projetos e encomendas dentro de um prazo estipulado e determinado com outras partes envolvidas, sejam eles parceiros e clientes ou empresas e agências contratantes.

Nesse caso, recomendamos que trabalhador que optou pelo Home Office mantenha bons hábitos e também crie uma rotina personalizada. Para que isso aconteça facilmente, acompanhe as dicas reunidas pelo portal Trabalhou e desenvolva ainda mais as suas atividades profissionais em casa.

Dicas para ser mais produtivo trabalhando Home Office

Crie uma rotina

Estabeleça horários para suas atividades profissionais, sociais e pessoais. Ao trabalhar em casa, muitas pessoas podem confundir o ambiente de trabalho com o ambiente doméstico. Às vezes, você pode se pegar colocando roupas para lavar enquanto uma planilha do Excel te espera no computador da sala ao lado.

Cuidado. Essa prática faz com que o profissional deposite sua energia em atividades opostas. O mais indicado nesses casos é criar blocos de ação dentro do seu dia, para que você consiga, sim, conciliar tarefas do trabalho com tarefas domésticas, sem um prejudicar o outro.

Na prática, basta você delimitar um horário para iniciar e terminar uma tarefa e só então dar sequência a outra. Por exemplo, das 9h às 11h você vai verificar e responder todos os e-mails pendentes da sua caixa de entrada. Ao fim deste período, pode regar as plantas, lavar o banheiro, ligar para sua mãe ou realizar qualquer outra atividade que não exija atenção plena. Em resumo, o ideal é intercalar atividades e não tentar cumpri-las de uma só vez.

Esqueça o pijama

Parece muito sedutor a ideia de trabalhar em casa, de pijama e chinelos nos pés. Contudo, é importante educar o seu cérebro para que ele entenda qual é a hora de desacelerar e qual é a hora de frutificar.

Por isso, nossa dica é deixar as roupas de dormir somente para dormir. Na hora de desempenhar suas funções profissionais, é importante vestir roupas que te façam sentir preparado para enfrentar uma sequência de atividades. Não precisa, necessariamente, utilizar roupas e sapatos sociais. No entanto, uma roupa que seria adequada para uma saída de emergência já é suficiente para se sentir pronto para uma jornada de trabalho.

Mantenha seu posto de trabalho limpo e organizado

Em um escritório em casa nos sentimos mais à vontade. Essa liberdade faz com que adotemos alguns hábitos ruins como comer em frente o computador ou acumular canecas sobre a mesa de trabalho. Tente evitar que esses deslizes aconteçam.

Um ambiente limpo e organizado favorece a nossa produtividade, uma vez que encontramos mais facilmente aquilo que precisamos sobre a mesa, não nos deparamos com farelos e resíduos de água sobre os nossos pertences e ainda conseguimos nos concentrar melhor em um espaço otimizado.

Acesse o portal https://www.trabalhou.com.br e fique por dentro de diversas dicas e informações sobre empregos, currículos, entrevistas, etc., além de encontrar várias vagas de emprego abertas em diversas empresas.

