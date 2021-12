SAIBA MAIS SOBRE A LG QNED MINI LED TV, NOVA TECNOLOGIA AVANÇADA PARA TVS

Com o grande alcance das TVs OLED LG, com seus pixels auto iluminados e controle de escurecimento independente, a chegada das QNED Mini LED oferece uma opção atraente para os consumidores e uma nova experiência de imagem em TVs LCD. Graças à inovadora estrutura de painel com retro iluminação Mini LED da LG, que compreende até 30.000 minúsculos LEDs que proporcionam incríveis taxas de brilho e um contraste de 1.000.000: 1, quando combinados às quase 2.500 zonas com tecnologia de escurecimento local avançada.*

Sendo primeira linha a combinar as inovações Quantum Dot e NanoCell no mesmo produto, as TVs LG QNED produzem cores incrivelmente precisas, enquanto a retro iluminação LED garante o melhor contraste e pretos mais profundos, resultando em excelente qualidade de imagem HDR com excepcional vibração e realismo. Além disso, as novas TVs possuem uma taxa de atualização de até 120 Hz, processando o movimento de maneira mais suave e natural.

A série LG QNED MiniLED é uma opção premium de entretenimento doméstico que expande e melhora o espaço da TV LCD e oferece aos consumidores uma excelente opção de visualização. Essas TVs oferecem uma experiência que as diferencia de outras TVs LCD, confirmando o compromisso da marca com a inovação, sempre pensando além do padrão.

