Saiba quando é necessário verificar o Balanceamento, o Alinhamento e a Cambagem do seu veículo, com Dicas do Portal Melhor Carro

CURITIBA, Brasil, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em quase todas as indústrias automotivas existe um consenso sobre a recomendação de verificação de balanceamento e de alinhamento a cada 10.000 km de revisões. Mas, os especialistas explicam que se trata de três serviços distintos e independentes. O portal Melhor Carro explica como tudo funciona.

O alinhamento da direção e o balanceamento de pneus são ajustes mais práticos e corriqueiros, porém, a cambagem constitui manutenção mais complexa, dado que esse serviço interfere na estrutura de construção do veículo, em seus parâmetros, por assim dizer. Deste modo, a cambagem não pode ser efetuada em qualquer estabelecimento mecânico e não constitui prelúdio dos dois primeiros serviços citados.

Neste artigo, o site Melhor Carro mostra algumas dicas a respeito desses três tipos de manutenção, sua necessidade e qual tipo de mecânica deve ser procurada.

Qual a necessidade desses tipos de serviço?

A utilização do automóvel, ao longo do tempo, causa um desgaste natural, que é o que ocorre com todo o mundo material, desgaste e reciclagem. Assim, na medida em que certas peças se desgastam, tornam-se menos eficientes, e necessitam, por conseguinte, de manutenção ou mesmo substituição.

Padrões de balanceamento e alinhamento, por exemplo, sofrem sérias alterações e desvios devido ao constante trânsito sobre estadas irregulares ou esburacadas, já que, deste modo, as peças forçam seu funcionamento, desgastam e perdem sua eficiência.

O que é balanceamento?

Esse serviço se projeta nas rodas, especificamente sobre os pneus. Estes, por serem produzidos em grande quantidade de borracha, estão constantemente sofrendo variações em sua superfície, em seu diâmetro, resultando em trepidações que se transmitem para a suspensão e, consequentemente, refletem-se na direção (volante) do veículo. O serviço de balanceamento tem por finalidade fazer compensar esses desgastes e variações por meio de contrapesos em chumbo, inseridos na banda de rodagem.

Qual o momento certo para efetuar o balanceamento das rodas?

Se o proprietário de um veículo acabou de trocar os quatro pneus, será preciso balancear as quatro rodas. Como foi dito, todo tipo de buracos causa deformações na estrutura da borracha, que se desgasta muito fácil, o que exige o serviço. Toda trepidação que se prolongue e intensifique, também exige o serviço.

O que é alinhamento?

Trata-se de um tipo de serviço que ajusta a direção (volante), ou seja, é um trabalho de reajuste de sua comunicação direta e eficiente com as rodas. Portanto, todo alinhamento consiste em fazer permitir que o volante volte a estar perfeitamente centralizado, ou alinhado, em sua função, garantindo maior segurança para que o veículo puxe, involuntariamente, para um lado ou para o outro.

O alinhamento precisa ser feito quando o motorista perceber que sua direção começa a puxar para a esquerda ou para a direita, involuntariamente. Esse serviço é de extrema importância.

Finalizando: o que é a cambagem?

Trata-se de uma situação um pouco mais grave, que pode ser observada na inclinação das rodas, que é medida por meio de eixo imaginário vertical. É uma situação bastante ambígua e precisa, sempre, ser verificada, dado que essa mesma inclinação pode ser negativa, no caso, quando as partes dos pneus, que tocam o solo, estão bem inclinadas para a parte de dentro do para-lamas.

A inclinação será positiva na situação inversa, ou seja, quando voltada para fora dos para-lamas. Esse é o chamado ângulo de câmber, que consiste em um parâmetro fundamental. Todo o comportamento dinâmico do automóvel é qualitativamente verificado por meio deste serviço.

Portanto, a cambagem é necessária quando se verificam essas inclinações muito irregulares. E o prognóstico pode avaliar uma série de fatores, tais como desgaste natural, empeno ou mesmo danificação em peças, tais como as balanças; as buchas e (ou) as ponteiras do eixo.

Mais informações e dicas, acesse o site https://www.melhorcarro.org. Nele você encontra artigos atualizados e completos sobre carros, suas especificações, características, fichas técnicas, preços, além de dicas a respeito de todo o mundo automobilístico.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Melhor Carro

Related Links

https://www.melhorcarro.org



SOURCE Melhor Carro