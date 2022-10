Saiba tudo sobre o queridinho da vez que rejuvenesce a pele: o ácido hialurônico

A substância que provê suavização de rugas, hidratação e elasticidade pode ser reposta por meio de dermocosméticos e skinboosters. Entenda!

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Produzido naturalmente pelo organismo, o ácido hialurônico é responsável por manter a pele hidratada, com elasticidade e viço¹. O que muitos não sabem é que ele está presente em diversos tecidos, como a pele, o fluido sinovial das articulações, nos olhos e nas cartilagens, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia¹.

Mas, com o passar do tempo, a quantidade dessa substância na pele pode diminuir, levando ao ressecamento e formação de rugas e linhas de expressão. O uso do ácido hialurônico atua como um suporte para a pele, prevenindo o envelhecimento precoce.

Atualmente, existem diferentes maneiras de fazer sua reposição, o que inclui o uso de dermocosméticos, produtos destinados aos cuidados com a pele, que podem ser usados na rotina diária de skincare ou ainda, procedimentos estéticos com SkinboostersTM, que é um hidratante injetável à base de ácido hialurônico, cuja aplicação deve ser realizada em consultório de profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

Rotina diária de hidratação com Cetaphil Optimal Hydration

A linha facial e corporal composta por séruns, hidratantes faciais e corporais, além de ter uma textura leve e de rápida absorção, conta com ingredientes calmantes naturais, como extrato da blue daisy, e com ácido hialurônico, que auxiliam na manutenção da saúde da pele, hidratação e proporcionam efeito glow.

Os produtos da linha são indicados para a pele sensível e aumentam em 50% a hidratação, enquanto acalmam e melhoram a qualidade da pele3-6.

A combinação entre Restylane® SkinboostersTM e Cetaphil Optimal Hydration potencializa a reposição do ácido hialurônico na pele. A linha Cetaphil Optimal Hydration atua nas camadas mais profundas da pele, por isso, exigem tratamento por maior tempo. Já as aplicações de Restylane® SkinboostersTM, geram resultados mais rápidos, lembrando que devem ser realizadas em consultório por um profissional da área da saúde habilitado à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

Procedimento estético - Restylane® SkinboostersTM

A reposição do ácido hialurônico pode ser feita por meio da aplicação de Restylane® SkinboostersTM, um hidratante injetável à base de ácido hialurônico que recupera a hidratação, o viço, a elasticidade da pele e que pode ser aplicado em diferentes partes do corpo, como rosto, pescoço, colo e mãos.

Mas, lembre-se que antes de realizar qualquer procedimento é importante realizar a avaliação com um dermatologista.

