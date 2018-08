SailingStone Capital Reageert Op Turquoise Hill Resources CEO Benoeming

SAN FRANCISCO, 31 Juli 2018 /PRNewswire/ -- SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS kondigt de benoeming van Ulf Quellman aan als nieuw Chief Executive Officer van Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE: TRQ) en verwelkomt de aanzienlijke verbeteringen die aan beide het contract structuur van de CEO en de verbonden compensatiepakket werden aangebracht. SailingStone blijft echter nog steeds bezorgd dat de aankondiging de kwesties die werden besproken in zijn eerdere communicaties met het raad van bestuur van Turquoise Hill Board niet volledig aanpakt.

SailingStone is lang bezorgd geweest over het gebrek aan afstemming tussen de raad van TRQ Board, zijn leidinggevende en minderheidsaandeelhouders en blijft geloven dat problemen van ondernemingsbestuur tegenwind voor de aandeel vormen. De aankondiging van vandaag is een toekenning door de hele raad dat een onafhankelijke CEO waarvan de lange termijn compensatie alleen op de prestatie van de aandelen van TRQ is gebaseerd, een verbetering is in vergelijking met het vorige arrangement. Voor de eerste keer sinds de raad- en bestuurstransitie in 2012 zal TRQ door een algemeen directeur geleid worden waarvan de voornaamste drijfveer een duurzaam hogere prijs voor de aandelen van TRQ is.

Tegelijkertijd moeten twee van de drie aanbevelingen beschreven in de brief van SailingStone aan de raad van 12 juni 2018 nog aangenomen worden, of is hun status in het beste geval ambigue. Ten eerste is het onduidelijk hoe de relatie tussen Mr. Quellman en Rio Tinto zal zijn, waardoor zijn toekomstige onafhankelijkheid moeilijk in te schatten is. Bovendien is een belofte om "onafhankelijke technische adviseurs aan te nemen" niet hetzelfde als een specifieke opdracht om binnen TRQ een technisch team op te zetten die niet van Rio Tinto zou zijn. Dit blijft een belangrijke kwestie, aangezien alle posities van de raad van Oyu Tolgoi die niet bekleed zijn door personen aangesteld door de regering van Mongolië, zoals de hele technische en exploitatiecomité bekleed zijn door werknemers of gedetacheerden van Rio Tinto. Als resultaat blijkt de aankondiging van vandaag de door SailingStone aangehaalde problemen niet volledig aan te pakken.

MacKenzie Davis, een beherende vennoot bij SailingStone, zegt: "Turquoise Hill bezit een meerderheidsdeelneming in een van de weinige echte wereldklasse mijnbouw activa. De dagbouwmijn in Oyu Tolgoi volgt een normaal verloop, terwijl ondergrondse ontwikkelingen gestage voortgang boeken in de richting met het starten van productie, zodanig dat de mijn een van de grootste en meest winstgevende operatie in de industrie zal zijn. Wij geloven dat de aankondiging van vandaag de afstemming tussen beheer en de aandeelhouders van TRQ verder verbeterd, en wij bedanken de Raad voor hun betrokkenheid hiermee. Het werk is echter niet af. We kijken uit naar een voortdurende constructief dialoog met alle aandeelhouders om de resterende tekortkomingen van onze ondernemingsbestuur aan te pakken, waarvan wij verwachten dat het deel zal uitmaken van een gezamenlijke inspanning om de aanzienlijke kloof die volgens onze vermoedens tussen de activawaarde van TRQ en zijn aandelenkoers bestaat te dichten."

Over SailingStone Capital Partners LLC

SailingStone Capital Partners LLC is een employee-owned adviesbureau in investering dat uitsluitend gericht is op het leveren van investeringsoplossingen in de wereldwijde natuurlijke bronnen sector. SailingStone is gebaseerd in San Fransisco en beheert geconcentreerde lange-termijn equity portefeuilles voor investeerders.

Related Links

http://www.sailingstonecapital.com