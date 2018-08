SailingStone Capital s'exprime suite à la nomination du PDG de Turquoise Hill Resources

SAN FRANCISCO, 31 juillet 2018 /PRNewswire/ -- SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS prend acte de la nomination d'Ulf Quellman au poste de président-directeur général de Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE : TRQ) et se réjouit des améliorations importantes qui ont été apportées tant à la structure du contrat du PDG qu'au programme de rémunération s'y rapportant. Toutefois, SailingStone demeure préoccupée par le fait que l'annonce ne répond pas entièrement aux questions légitimes soulevées dans les communications antérieures qu'elles a adressées au conseil d'administration de Turquoise Hill.

En effet, SailingStone s'est longtemps inquiétée du manque d'alignement entre le conseil d'administration de TRQ, ses dirigeants et ses actionnaires minoritaires et continue de penser que les problèmes de gouvernance d'entreprise constituent un obstacle pour le titre. Par cette annonce, l'ensemble du conseil reconnaît qu'un PDG indépendant dont la rémunération à long terme repose uniquement sur la performance des actions de TRQ constitue une amélioration par rapport à l'accord précédent. Pour la première fois depuis le renouvellement du conseil d'administration et de la direction en 2012, TRQ sera dirigée par un PDG dont la principale prime de rendement est un cours boursier durablement plus élevé.

Dans le même temps, deux des trois recommandations décrites dans la lettre de SailingStone du 12 juin 2018 adressée au conseil d'administration n'ont pas encore été mises en œuvre ou, au mieux, leur statut demeure ambigu. Tout d'abord, la relation qu'entretiendra M. Quellman avec Rio Tinto n'est pas claire, ce qui rend plus ardue l'évaluation de son indépendance future. En outre, l'engagement consistant à « faire appel à des conseillers techniques indépendants » pour soutenir le conseil n'est pas comparable à un mandat spécifique visant à constituer une équipe technique non-liée à Rio Tinto au sein de TRQ. La question demeure par conséquent essentielle dans la mesure où, à ce jour, tous les postes du conseil d'administration d'Oyu Tolgoi qui ne sont pas occupés par des personnes nommées par le gouvernement de Mongolie, ainsi que ceux de l'ensemble du comité technique et opérationnel sont occupés par des employés de Rio Tinto ou du personnel détaché. En conséquence, l'annonce d'aujourd'hui ne semble pas aborder la totalité des problèmes soulevés par SailingStone.

MacKenzie Davis, associé directeur de SailingStone, a déclaré : « Turquoise Hill détient la majorité du capital de l'un des rares actifs miniers de classe mondiale. La mine à ciel ouvert d'Oyu Tolgoi continue de fonctionner sans heurts tandis que le développement souterrain semble en bonne voie de débuter sa production et de faire de la mine l'une des plus importantes et des plus rentables de l'industrie. Nous sommes convaincus que l'annonce d'aujourd'hui améliore encore l'alignement entre la direction et les actionnaires de TRQ et nous tenons à remercier le conseil pour son engagement dans cette affaire. Toutefois, nous espérons poursuivre un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes afin de combler nos lacunes en matière de gouvernance d'entreprise dans le cadre d'un vaste effort visant à combler l'écart important qui demeure entre la valeur de l'actif de TRQ et son cours boursier. »

