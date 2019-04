SailingStone Capital votera contre les administrateurs indépendants de Turquoise Hill Resources

SAN FRANCISCO, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS annonce avoir écrit une lettre ouverte aux actionnaires de Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE) : TQR) pour les informer que SailingStone avait l'intention de voter CONTRE les administrateurs indépendants de TRQ lors de l'assemblée annuelle du 14 mai 2019. Une copie de la lettre est disponible sur www.sailingstonecapital.com/resources.html.

MacKenzie Davis, associé directeur chez SailingStone, a déclaré : « Nous sommes depuis longtemps préoccupés par les pratiques de gouvernance d'entreprise de TRQ et nous avons travaillé avec diligence avec le conseil d'administration pour tenter de résoudre ces problèmes. Malheureusement, le conseil d'administration a refusé d'engager un dialogue constructif et nous n'avons pas d'autre choix que de voter CONTRE les administrateurs indépendants. Cette décision n'a pas été prise à la légère, compte tenu de notre investissement considérable et de notre engagement à long terme à l'égard de la société. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un actif de classe mondiale qui mérite des pratiques de gouvernance d'entreprise de classe mondiale afin que toutes les parties prenantes – Rio Tinto, les actionnaires minoritaires ainsi que le peuple et le gouvernement de la Mongolie – concordent pour parvenir à réussir tant au niveau du projet que de la société ».

