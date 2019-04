Sailingstone Capital zal tegen onafhankelijke bestuurders van Turquoise Hill Resources stemmen

SAN FRANCISCO, 24 april 2019 /PRNewswire/ -- SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS kondigt aan dat het een open brief heeft geschreven aan de aandeelhouders van Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE: TRQ) om hen op de hoogte te brengen dat SailingStone van plan is TEGEN de onafhankelijke bestuurders van TRQ te stemmen op de jaarvergadering die zal plaatsvinden op 14 mei 2019. Een kopie van de brief is te vinden op www.sailingstonecapital.com/resources.html

MacKenzie Davis, beherend vennoot bij SailingStone, zei: "Wij hebben al lang last van de praktijken inzake bedrijfsbestuur bij TRQ en wij hebben naarstig samengewerkt met de Raad van Bestuur om een poging te doen deze kwesties aan te pakken. Helaas heeft de Raad van Bestuur geweigerd een productieve dialoog aan te gaan en de enige keus die ons rest is TEGEN de onafhankelijke bestuurders te stemmen. Wij hebben deze beslissing niet licht genomen gezien onze belangrijke investering en onze verbintenis op lange termijn tegenover het bedrijf. Maar dit neemt niet weg dat dit een activum van wereldklasse blijft dat praktijken inzake bedrijfsbestuur van wereldklasse verdient zodat alle aandeelhouders - Rio Tinto, de minderheidsaandeelhouders en de mensen en overheid van Mongolië – afgestemd zouden zijn op het behalen van succes op het niveau van zowel het project als het bedrijf."

Over SailingStone Capital Partners LLC

SailingStone Capital Partners LLC is een beleggingsadviesfirma die het bezit is van de werknemers en die zich uitsluitend richt op het verstrekken van beleggingsoplossingen in de mondiale natuurlijke hulpbronnensector. Het in San Francisco gevestigde SailingStone beheert geconcentreerde, long-only equity-portefeuilles voor institutionele beleggers.

