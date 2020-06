SAINT GERMAIN Inaugura Nova Concessionária em Juiz de Fora

Esta é a primeira Concessionária Bimarca PSA na região e tem como expectativa de vendas retomar a boa posição e reputação, já conquistada no passado. "Os Clientes da região há muito tempo são assíduos frequentadores das lojas de todo o nosso Grupo. Agora, eles terão mais essa opção de compra e também de serviço, com muito mais conforto e um atendimento específico para este exigente público", afirma o Diretor Felippe Mota.

O executivo ainda ressalta: "Vamos oferecer os mais altos níveis de qualidade em atendimento, visando sempre a satisfação deste importante mercado brasileiro".

PÓS-VENDA

Os Clientes também terão à disposição todos os serviços de Pós-Venda. A oficina de serviços da nova Concessionária Bimarca Citroën Saint Germain de Juiz de Fora tem estrutura completa e está preparada para as especificidades da região mineira. A unidade tem uma Oficina de Serviços com mecânicos treinados diretamente na fábrica, oferecendo mais tranquilidade, agilidade e principalmente a segurança e garantia na realização dos serviços. São 880m² destinados ao Pós-Venda de toda linha de veículos PSA.

Em Juiz de Fora, a oficina de serviços tem capacidade para cerca de 500 passagens/mês, e conta com os mais altos níveis de excelência em mão de obra profissionais para realizar qualquer tipo de manutenção, revisões periódicas programadas, reparos e instalação de acessórios originais para toda a gama de modelos.

Segundo Felippe Mota, as instalações gerais estão preparadas para garantir uma ótima experiência com a marca, satisfazendo as necessidades do público da região e garantindo que o momento da compra do veículo seja apenas o primeiro dos momentos agradáveis que o cliente passará na concessionária.

"Trouxemos para Juiz de Fora um novo conceito de estrutura e atendimento, baseado em padrões mundiais, oferecendo conforto, conveniência, conectividade, uma moderna estrutura e técnicos altamente qualificados para atender com agilidade e muita qualidade, buscando garantir a Satisfação e surpreender todos os nossos Clientes da região", garante o executivo.



