SAIS Group sluit baanbrekende mondiale overeenkomst met luxe-autoproducent

TORONTO, 26 april 2019 /PRNewswire/ -- Sarment Intelligent Services ("SAIS" of het "Bedrijf") (TSXv: SAIS) heeft vandaag aangekondigd dat KADDRA, zijn afdeling beheer van de klantervaring ("CEM"), een tweejarige overeenkomst heeft ondertekend van meer dan US 0,6 miljoen met een vooraanstaande mondiale luxe-autoproducent om zijn online-ecosysteem te bevorderen.

"Wij zijn verheugd te gaan werken met een gerenommeerd merk dat de belichaming is van kwaliteit en luxe in zijn auto's en hen te vergezellen bij het creëren van nieuwe digitale connecties met hun klanten. Dit is het begin van een zeer bemoedigende trend daar wij gezien hebben dat er steeds meer interesse is in onze CEM-productsuite en andere ondersteunende diensten uit deze industriesector en vanuit andere partners in de luxe sector," zei Quentin Chiarugi, algemeen directeur van de SAIS Group.

Het digitaal ontwikkelingspartnerschap dat op 1 april aanving, zal aan de Group een terugkerend maandelijks inkomen verstrekken over de periode van 2 jaar door aan de autoproducenten een groter aanbod op hun verschillende B2C digitale kanalen te verschaffen. Op die manier kunnen zowel bestaande als toekomstige klanten online de aparte luxueuze levensstijl ervaren en continu betrokken blijven bij het merk.

"Wij hebben een fantastisch team van mensen uit de sector die technologie, content en diensten van wereldklasse produceren die veel meer zijn dan alleen maar een luxeartikel. Ons ethos is het verbinden van luxe, levensstijl en de ingesteldheid van de klant. Het is een welbekend feit dat hoe meer de klanten betrokken zijn bij uw content, hoe meer geneigd zij zullen zijn om te kopen," zei Michael Hardman, creatief directeur van de SAIS Group.

De in Singapore gevestigde SAIS Group is een leider op het gebied van het mondiale beheer van een luxelevensstijl en de ontwikkelaar van Customer Experience Management-platforms. Het op kunstmatige intelligentie gebaseerde digitale ecosysteem van Sarment biedt intelligente diensten gericht op het creëren van technologieën voor unieke digitale ervaringen. Sinds zijn oprichting in 2012 is Sarment exponentieel gegroeid in heel Azië en momenteel werkt het bedrijf aan zijn mondiale expansie.

Meer informatie over SAIS kunt u vinden op onze website: www.sais-group.com

