SAIS Group unterschreibt wegweisende globale Vereinbarung mit Luxus-Automobilhersteller

TORONTO, 26. April 2019 /PRNewswire/ -- Sarment Intelligent Services („SAIS" oder das „Unternehmen") (TSXv: SAIS) gab heute bekannt, dass die Abteilung Customer Experience Management („CEM") des Unternehmens KADDRA zur Erweiterung des eigenen Online-Ökosystems einen Zweijahresvertrag über 0,6 Million US-Dollar mit einem globalen Luxus-Automobilhersteller unterzeichnet hat.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer renommierten Marke, die Qualität und Luxus für Automobile verkörpert. Gemeinsam mit diesem Unternehmen werden wir digitale Vernetzungen mit dem gesamten Kundenkreis herstellen. Diese Vereinbarung ist der Startschuss für einen ermutigenden Trend, denn aus diesem Branchensektor und von anderen Partnern der Luxusindustrie verzeichnen wir ein wachsendes Interesse an unserer CEM-Produktserie und weiteren unterstützenden Services", erklärte Quentin Chiarugi, Geschäftsführer der SAIS-Gruppe.

Die Partnerschaft für digitale Entwicklung, die am 1. April beginnt, wird in den nächsten 2 Jahren dauerhaft für steigende Monatsumsätze der Gruppe sorgen, da das Unternehmen das derzeitige Angebot der verschiedenen digitalen B2C-Kanäle des Automobilherstellers verbessert. Damit erhalten sowohl die vorhandenen als auch zukünftige Kunden ein besseres Online-Erlebnis für höchst luxuriösen Lebensstil und werden kontinuierlich an die Marke gebunden.

„Unser erstklassiges Team aus Branchenexperten hat Technologie, Inhalte und Services von Weltrang produziert, die mehr als reine Luxusangebote sind. Wir stellen eine Verbindung zwischen Luxus, Lebensstil und Verbraucherinteressen her – das ist unser Geschäftsethos. Und wir alle wissen doch: Je mehr sich die Kunden mit den Inhalten identifizieren, umso mehr steigt die Konsumfreudigkeit", stellt Michael Hardman, Leiter der Kreativabteilung der SAIS-Gruppe.

Informationen zu Sarment Intelligent Services (SAIS-Gruppe)

Die in Singapur ansässige SAIS-Gruppe ist globaler Marktführer für Luxus-Lifestyle-Management und Entwickler von Customer Experience Management-Plattformen. Das KI-basierte Ökosystem von Sarment stellt intelligente Services mit Schwerpunkt auf Kreativitätstechnologien bereit und sorgt damit für einzigartige digitale Erlebnisse. Sarment wurde 2012 gegründet, verzeichnet seither ein exponentielles Wachstum in Asien und steht heute kurz vor der globalen Expansion.

Weitere Informationen zu SAIS finden Sie auf unserer Website: www.sais-group.com

