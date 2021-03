Saisir les opportunités numériques et atténuer les menaces de cybercriminalité grâce aux services de cybersécurité de SGS

La technologie présente de nombreux avantages. Elle rend la vie des gens plus sûre et plus pratique, augmente le potentiel de santé et offre de nouvelles expériences au travail, à la maison et en voyage. Mais elle présente aussi des défis importants à relever. Lorsque la technologie est mal utilisée, elle peut créer des vulnérabilités, est difficile à prévoir et peut avoir un impact négatif sur la vie quotidienne des gens. Pour les entreprises, la cybercriminalité peut avoir des effets catastrophiques tels que des atteintes aux données et à la vie privée, entraînant des dommages financiers et la dégradation de leur réputation.

Afin de faire face à ce paysage de la cybersécurité en pleine évolution, les gouvernements et les parties prenantes du monde entier travaillent à l'établissement de nouvelles normes et réglementations.

Il est impératif pour les organisations d'accroître leur maturité en matière de cybersécurité afin de maintenir leur position sur le marché. Une culture de la cybersécurité doit être intégrée et des processus et protocoles doivent être développés pour la soutenir. Cela peut prendre du temps, mais les criminels n'attendront pas, et il faut donc agir rapidement.

Un partenaire de confiance

C'est là que les services de cybersécurité de SGS entrent en jeu. En tant que partenaire de confiance, SGS utilise ses connaissances et son expertise approfondies en matière de cybersécurité, des transistors aux solutions de cloud computing, pour permettre à ses clients d'élever leur maturité en matière de sécurité pour relever les défis actuels.

Les services de cybersécurité de SGS reposent sur trois piliers, avec la possibilité d'adapter les prestations en fonction des besoins spécifiques du secteur concerné(IdO grand public, dispositifs médicaux, semi-conducteurs, automobile et industrie) :

Formation, sur les réglementations, les normes, les attaques de pointe et les contre-mesures associées, y compris un aperçu des meilleures pratiques et des sujets techniques détaillés tels que les attaques par canal latéral et l'analyse des défaillances Évaluation du matériel, des logiciels, des réseaux, des systèmes de chiffrement et de gestion sécurisée couvrant l'ensemble de la pile technologique des solutions numériques interconnectées Certification, qui met l'accent sur les évaluations de la conformité aux normes et réglementations existantes et futures

Une approche en trois étapes est utilisée pour aider les clients à améliorer leurs capacités en matière de cybersécurité :

Première étape : une analyse complète des lacunes en matière de cybersécurité des structures et des processus organisationnels, des ensembles de compétences, ainsi que des produits et services numériques

: une analyse complète des lacunes en matière de cybersécurité des structures et des processus organisationnels, des ensembles de compétences, ainsi que des produits et services numériques Deuxième étape : sur la base de l'analyse de la première étape, un plan d'action et une feuille de route sont élaborés et mis en œuvre en collaboration avec le client ainsi que des formations, des audits, des examens et évaluations de la sécurité, en vue de combler les lacunes identifiées

: sur la base de l'analyse de la première étape, un plan d'action et une feuille de route sont élaborés et mis en œuvre en collaboration avec le client ainsi que des formations, des audits, des examens et évaluations de la sécurité, en vue de combler les lacunes identifiées Troisième étape : après avoir mis en œuvre toutes les tâches définies à la deuxième étape, l'efficacité sera démontrée par des évaluations de conformité effectuées en interne ou par des tiers indépendants

Les services de cybersécurité de SGS contribuent à accroître la maturité de la sécurité grâce à une personnalisation poussée et à son approche globale. Les clients et leurs utilisateurs peuvent être rassurés quant à leur niveau de cybersécurité, permettant ainsi un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre page web www.sgs.com/cybersecurity-services

À propos de SGS

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Nous sommes reconnus comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité. Nous employons plus de 89 000 collaborateurs et exploitons un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde.

