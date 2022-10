Saison 2022 de Riyad : des zones de divertissement qui proposent les vibrations et les activités de 10 pays, des promenades sous-marines dans le plus grand lac artificiel du monde

RIYADH, Arabie saoudite, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Turki Alalshikh, président du conseil d'administration de la Saudi General Entertainment Authority (GEA), a annoncé la date de lancement de la saison 2022 de Riyad, sous le slogan « Beyond Imagination ». La saison débutera le 21 octobre 2022, par une célébration internationale.

Alalshikh a déclaré que la nouvelle saison comprend 15 zones. Le nouveau Boulevard World présente les cultures de nombreux pays, dont l'Amérique, la France, la Grèce, l'Inde, la Chine, l'Espagne, le Japon, le Maroc, le Mexique et l'Italie. On y trouve également le plus grand lac artificiel du monde, où les visiteurs peuvent profiter de promenades sous-marines pour la première fois à Riyad. Des téléphériques transporteront les visiteurs du Boulevard World au Boulevard Riyadh City, d'une capacité de 3 000 visiteurs par heure.

Le Boulevard Riyadh City revient avec 12 nouveaux restaurants et cafés. Il propose également 25 pièces arabes et internationales, dont 7 pièces saoudiennes, en plus des concerts hebdomadaires.

Winter Wonder Land revient avec cinq nouveaux jeux et expériences, tandis que le quartier Al Murabaa comporte huit restaurants internationaux. Riyadh Sky propose des salons qui embrassent les nuages pour permettre aux visiteurs de déguster des boissons et des repas spéciaux. Via Riyadh propose une sélection exceptionnelle de restaurants et de cafés, un hôtel cinq étoiles pour la première fois dans le Royaume, et 7 cinémas.

Il y a également plusieurs expositions, comme une foire aux jouets, des ateliers, Ana Arabiah (Je suis Arabe), des parfums, des voitures, des dessins animés et Black Hat.

Cette saison fait découvrir le zoo de Riyad, qui compte plus de 1 300 animaux de 190 espèces. Il y a aussi des surprises à Little Riyadh et The Groves. Pour les amateurs de sport, le Fan Festival au stade Mrsool Park a une capacité de 20 000 spectateurs par match. Imagination Park est une destination de divertissement animée, dédiée aux expériences de jeu.

La saison propose des événements sportifs tels que la WWE et la Riyadh Season Cup. Elle présente également des spectacles internationaux du Cirque du Soleil et 65 jours d'activités pyrotechniques.

Plusieurs zones et événements gratuits sont proposés pendant la saison, comme le jardin Al-Suwaidi, Qariat Zaman et Souq Al-Zel.

Le mélange exclusif de suspense et de modernité que propose Riyadh Saison 2022 consolide la position du Royaume en tant que l'une des destinations de divertissement régionales et internationales les plus célèbres.

