SAJ signe un accord avec Solarclarity, distributeur solaire européen de premier plan, renforçant ainsi sa présence en Europe

DUSSELDORF, Allemagne, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- SAJ (ou « la société »), fournisseur d'onduleurs solaires et de solutions de stockage, a annoncé avoir conclu un accord de coopération à long terme avec Solarclarity, l'un des principaux distributeurs de systèmes d'énergie durable aux Pays-Bas, à l'occasion du salon Solar Solutions Düsseldorf 2022, le premier événement satellite de Solar Solutions International qui rassemble les professionnels de l'énergie solaire du monde entier pour présenter leurs dernières innovations dans ce domaine. En vertu de cet accord, l'un des produits phares de SAJ, la solution de stockage résidentielle HS2 tout-en-un, sera disponible chez Solarclarity à partir de janvier 2023.

« Cette alliance commerciale avec Solarclarity renforce notre réputation d'expert en énergie solaire et d'innovateur fiable et compétent, dont la mission est de créer un environnement durable, intelligent et efficace en matière d'utilisation de l'énergie, pour une vie saine et heureuse. Nous bénéficierons de l'expertise de Solarclarity pour accélérer notre implantation sur le marché européen et renforcer notre position dans la région en proposant les solutions énergétiques numériques résidentielles de SAJ à un plus grand nombre de foyers européens », a déclaré Samil Ouyang, PDG de SAJ.

Les solutions d'énergie numérique résidentielle de SAJ sont conçues sur mesure pour les utilisateurs locaux et sont construites dès le départ pour garantir une plus grande commodité, fiabilité et polyvalence, adaptées aux nouveaux adeptes de l'énergie solaire et à ceux qui souhaitent améliorer leurs systèmes solaires existants. Grâce à la plateforme eSAJ, qui comprend eSAJ Home et eSAJ Service, les propriétaires de maisons et les prestataires de services peuvent surveiller, exploiter et entretenir le système en toute simplicité.

La solution de stockage résidentielle tout-en-un HS2, dévoilée au salon Solar Solutions Düsseldorf 2022, améliore considérablement l'économie et la stabilité de l'électricité pour les utilisateurs résidentiels. Compact et facile à installer, le HS2 est compatible avec les panneaux solaires haute puissance avec un courant d'entrée PV maximum de 16 A et présente une gamme de puissance de 3 à 10 kW pour les modèles monophasés et triphasés. Il peut fournir de l'énergie pour alimenter les charges domestiques et servir d'alimentation de secours en cas d'urgence. Les factures d'électricité seront réduites au maximum grâce aux tarifs de pointe et de vallée.

À propos de SAJ

Forte de 17 années de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposée comme pionnière dans le secteur des énergies nouvelles, en fournissant des onduleurs solaires fiables, des solutions de stockage et des plateformes de services énergétiques mobiles. SAJ a récemment remporté les prix iF et Red Dot Design Awards 2022 pour ses conceptions innovantes.

