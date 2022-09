Salesforce choisit Workday Financial Management pour soutenir sa croissance

Le leader des solutions CRM étend son utilisation de Workday pour accompagner plus de 78,000 collaborateurs dans le monde.

PARIS, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines , annonce que Salesforce étend son utilisation de Workday afin de soutenir sa croissance continue. Le leader mondial des solutions CRM, qui compte plus de 78,000 collaborateurs et des centaines de milliers de clients, a fait le choix de Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Adaptive Planning et Workday Prism Analytics. Ces solutions viennent s'ajouter aux offres Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking, et Workday Payroll aux États-Unis et au Canada.

La technologie de Salesforce, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 25 % lors de l'exercice 2022, permet aux entreprises d'effectuer leur transformation digitale pour renforcer leurs liens avec clients et collaborateurs tout en favorisant l'engagement et la productivité. L'entreprise, qui poursuit son développement international et renforce la gestion de son capital humain, utilise la même approche technologique pour la transformation de ses processus financiers et RH.

Avec Workday Enterprise Management Cloud , Salesforce disposera de données Finance, RH et Opérations dans un seul système, et de ce fait d'une meilleure visibilité, d'une plus grande agilité et d'une expérience collaborateur optimisée. La solution offre en effet :

Un socle de données intelligent combinant informations RH et Finance pour une prise de décisions éclairée ;

La possibilité de s'adapter rapidement aux évolutions du marché, de modéliser une multitude de scénarios et d'ajuster les plans ;

La rationalisation du processus d'achat grâce à une vue en temps réel sur les dépenses et les fournisseurs ;

Le socle analytique nécessaire pour gérer et transformer un grand volume d'écritures comptables ;

Une visibilité RH en continu, y compris sur les besoins et la gestion des talents.

Commentaires

"Nous sommes bien placés pour savoir à quel point les technologies Cloud peuvent aider les entreprises à améliorer leur expérience client. Nous appliquons cette même approche dans le cadre de notre stratégie technologique. En effet, nous nous focalisons sur des solutions innovantes, qui créent un socle agile, permettant de nous adapter et de nous développer," déclare Faye Olson, senior vice president, Business Technology, Enterprise Enablement, Salesforce. "Les solutions de gestion financière et RH Workday offrent un système unifié et des opportunités collaboratives sans égal à nos équipes RH et Finance."

"En tant que pionniers dans le domaine du Cloud, Salesforce et Workday sont conscients de l'importance des nouvelles technologies dans la transformation digitale des entreprises, à l'heure où celles-ci cherchent à s'adapter à un monde qui change," déclare Doug Robinson, co-president, Workday. "En étendant son utilisation avec Workday Financial Management, Salesforce montre à quel point une ossature digitale complète peut s'avérer précieuse pour faire face au changement, et pour regrouper les informations Finance et RH nécessaires à la croissance d'une entreprise."

