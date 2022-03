Sally Wang, consultora ejecutiva de PI de Midea Group, es nombrada ALB China Top 15 IP In-House Counsel 2022

Sally Wang está a cargo de las marcas comerciales, los derechos de autor y los dominios de Midea Group, incluidas las licencias de marcas comerciales, la autorización y la gestión del control de riesgos en el comercio electrónico, los negocios de distribución en el extranjero y de equipos originales (OEM), así como el registro global de marcas comerciales y la gestión de cartera. En los últimos años, Midea Group ha participado en muchos seminarios y programas relacionados con PI a fin de promover la imagen internacional de China en lo relativo a fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Midea Group está comprometida a desarrollar capacidades de innovación orientadas al futuro y ventajas de escalada de I+D con una red global de I+D para mejorar el diseño de dichas operaciones y los mecanismos de innovación. La innovación es uno de nuestros valores centrales, y es por ello que Midea Group invirtió el 3,5 % de sus ganancias en investigación en 2021. En la actualidad, Midea Group Co., Ltd. trabaja con más de 16.000 empleados de I+D y más de 300 académicos destacados y expertos sénior de todo el mundo, y posee más de 100.000 solicitudes de familias de patentes. Según la clasificación de titulares de patentes The IFI Claims 2021 Global 250, Midea Group también ha presentado más de 58.494 familias de patentes en todo el mundo, lo que lo convierte en el tercer mayor titular de patentes del mundo en 2021.

Acerca de Midea Group Co., Ltd.

Midea Group, con la visión de "dar vida a grandes innovaciones", ha mantenido la filosofía de crear una vida mejor gracias a la tecnología durante 54 años desde su fundación. En la actualidad, Midea ha evolucionado hasta convertirse en un conglomerado de ciencia y tecnología especializado en negocios de hogares inteligentes, tecnologías industriales, tecnologías de construcción, robótica y automatización, y negocios de innovación digital. Durante los últimos cinco años, se han invertido casi 45.000 millones de yuanes en I+D, con 35 centros de I+D y 35 importantes bases de producción en el mundo. Nuestros productos y servicios benefician a alrededor de 500 millones de consumidores en más de 200 países y regiones.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1775489/2.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1775488/1.jpg

FUENTE Midea Group

SOURCE Midea Group