Sally Wang, consultora executiva de PI do Midea Group, é nomeada um dos 15 principais consultores internos de PI da ALB China de 2022

"É emocionante que Sally Wang tenha sido nomeada um dos 15 principais consultores internos de PI da ALB China de 2022 pela Thomson Reuters Asian Legal Business", comentou Marianna Zhao, diretora de produtos da Midea. "Sally tem uma profunda compreensão e forte prática da aplicação de marcas registradas. Com sua competência e experiência em propriedade intelectual, a equipe jurídica apoia fortemente o rápido desenvolvimento dos negócios internacionais do Midea Group. Além disso, a conquista de Sally reflete plenamente o profissionalismo de nossa equipe global de talentos."

Sally Wang é responsável pelas marcas comerciais, direitos autorais e domínios do Midea Group, incluindo licenciamento de marcas comerciais, gestão de autorizações e de controle de riscos em comércio eletrônico, negócios de distribuição no exterior e negócios de OEM, além de registro de marcas comerciais globais e gestão de portfólio. Nos últimos anos, o Midea Group participou de muitos seminários e programas relacionados à PI para promover a imagem internacional da China de fortalecimento da proteção à propriedade intelectual.

O Midea Group está comprometido em desenvolver recursos de inovação voltados para o futuro e diferenciais de expansão de P&D com uma rede global de P&D para melhorar a configuração de P&D e os mecanismos de inovação. A inovação é um de nossos valores fundamentais, e é por isso que o Midea Group investiu 3,5% de seus lucros em pesquisa em 2021. Atualmente, o Midea Group Co., Ltd. trabalha com mais de 16 mil funcionários de P&D e mais de 300 importantes acadêmicos e especialistas seniores em todo o mundo. Além disso, possui mais de 100 mil solicitações de patentes. De acordo com a classificação de titulares de patentes The IFI 2021 Global 250, o Midea Group também registrou mais de 58.494 famílias de patentes em todo o mundo, tornando-se o 3o maior detentor de patentes do mundo em 2021.

Sobre o Midea Group Co., Ltd.

Com a visão de "dar vida a grandes inovações", o Midea Group apoia a filosofia de criar uma vida melhor com tecnologia desde sua fundação, há 54 anos. Atualmente, a Midea se tornou um conglomerado de ciência e tecnologia, especializado em negócios de casa inteligente, tecnologias industriais, tecnologias de construção, robótica e automação e negócios de inovação digital. Nos últimos cinco anos, foram investidos cerca de 45 bilhões de yuans em P&D, com 35 centros de P&D e 35 grandes bases de produção no mundo. Nossos produtos e serviços beneficiam cerca de 500 milhões de consumidores em mais de 200 países e regiões.

FONTE Midea Group

