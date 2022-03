Salon Inhorgenta 2022 : THOMAS SABO de nouveau à la foire

NUREMBERG, Allemagne, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Avec un stand de près de 200 m2, la grande marque de bijoux THOMAS SABO marquera son retour au salon Inhorgenta à Munich - du 8 au 11 avril 2022 - avec sa nouvelle collection de printemps/été.

« Nous sommes ravis de participer au salon Inhorgenta cette année encore, car nous avons de nombreux sujets à présenter à nos partenaires de la distribution spécialisée à propos des collections, du marketing et du soutien aux points de vente », déclare Oliver Besta, directeur du commerce de gros chez THOMAS SABO.

Vous trouverez THOMAS SABO au stand B2.316, dans le hall B2-Elegance & Lifestyle. Le voilier de cinq mètres de long, qui servira de bar exclusif pour les invités, en sera l'un des faits marquants. L'éclat de la collection Ocean Vibes scintillera sur des images de campagne de cinq mètres de haut et soulignera l'ambiance maritime du stand. L'espace salon autonome offrira aux invités le cadre idéal pour découvrir sans distraction les délices des bijoux et des montres THOMAS SABO.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est l'une des principales entreprises internationales de joaillerie, proposant ses designs polyvalents à travers une distribution multicanale sélective et de haute qualité. THOMAS SABO conçoit et vend des montres depuis 2009 et des lunettes de soleil depuis 2019, en plus de son segment principal de bijoux artisanaux très raffinés en argent sterling 925. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, dans le sud de l'Allemagne, l'entreprise est représentée dans plus de 70 pays dans le monde, grâce à ses propres magasins phares, ses points de vente, ses partenaires grossistes et la boutique internationale en ligne sur www.thomassabo.com.

Contact pour les médias

THOMAS SABO GmbH & Co. KG Andreas Freitag Responsable des relations publiques et de la communication Tél. : +49 - (0)9123 - 9715 0 Mail: [email protected]

