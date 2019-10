Salon professionnel dédié aux installations sanitaires, au chauffage, à la climatisation et à la gestion numérique des bâtiments SHK ESSEN: le rendez-vous des professionnels du secteur du 10 au 13 mars 2020

ESSEN, Allemagne, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le salon SHK ESSEN se tiendra du 10 au 13 mars 2020 au parc des expositions d'Essen (l'Allemagne). Premier rendez-vous du secteur de l'année, le salon attirera une fois de plus les professionnels du CVC issus de l'artisanat ou spécialisés en installation, planification et conseil. Plus de 500 exposants venus de plus de 15 pays présenteront à nouveau les innovations et tendances du secteur en matière d'éléments et d'installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que de gestion numérique des bâtiments. Pour la première fois, le SHK ESSEN aura lieu sur le site entièrement modernisé du salon d'Essen. Ce nouvel espace accueillera de nombreuses nouvelles îles thématiques telles que l'espace d'exposition «Mobilité professionnelle», le «Campus de formation sanitaire/CVC, le «Point de rencontre autour de l'eau potable», la zone Start-up ou encore l'espace dédié au thème «Dialogue autour des pratiques en matière d'hydrogène».

Le SHK ESSEN est bien plus qu'un simple salon professionnel. Rendez-vous du secteur pour son programme-cadre complet, il offre le réseautage, l'échange et la formation continue.

Ensemble, ils ont conçu un ensemble d'ateliers, de visites guidées et de forums riches en informations, adaptés aux différents groupes cibles du salon. L'accent est mis sur des sujets d'actualité dans les domaines des installations sanitaires, du chauffage et de la climatisation.

Offre pour les visiteurs venant du Benelux et de France

Le premier jour du salon sera international avec la journée Benelux/France. Le salon SHK ESSEN y invite tout particulièrement les visiteurs des pays voisins. Lors de cette journée spéciale, les entreprises exposantes déploieront des employés capables d'accueillir ces invités dans leur langue.

Plus d'informations: www.shkessen.de

- L'image est distribuée par epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu) -

Contact:

MESSE ESSEN GmbH

Fon: +49.(0)201.7244-898

E-Mail: luise.halfmann@messe-essen.de

SOURCE Messe Essen