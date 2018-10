Salsa Lance Une Campagne de Repositionnement

PORTO, Portugal, October 24, 2018 /PRNewswire/ --

« Où vous situez-vous ? », c'est la devise de la nouvelle campagne de Salsa et une étape déterminante dans le processus de repositionnement de la marque

Le 4 octobre, Salsa lance sa campagne« Où vous situez-vous ? », qui, en plus de présenter les nouveautés de la saison, marque le départ d'un nouveau cycle de la marque qui vise à renforcer sa position comme marque de vêtements en jean.

« Où vous situez-vous ? », c'est la question que pose Salsa, dans une campagne qui défie tout un chacun à définir ce qui le motive et à suivre ses rêves et ses passions, sans avoir à choisir et en étant bien dans sa peau.

« Nous souhaitons que nos clients sentent que leurs jeans font partie de leur vie, comme une seconde peau ; que ce ne sont pas les vêtements qu'ils portent qui les définissent, mais que ce sont eux-mêmes, à travers leurs expériences, qui déterminent ce qu'ils choisissent de porter. Nous voulons inspirer la communauté avec nos vêtements en jean authentiques, innovateurs et inclusifs, et atteindre un public âgé de 25 à 35 ans, qui recherche la pièce idéale pour se sentir réellement sûr de soi », déclare Rita Calheiros, directrice de marque et marketing chez Salsa.

La campagne est mise en œuvre à travers un manifeste - support vidéo, presse, panneaux publicitaires, plateformes numériques et magasins -, qui stimule la réflexion et la perception de Salsa comme une marque capable de répondre aux besoins de tous, à tout moment et n'importe où, et de permettre à chacun de présenter la meilleure version de soi-même, en permanence.

Suite au lancement de «Où vous situez-vous ?», Salsa a également modifié sa signature. « Je suis jeans » est désormais la prémisse de la marque, qui fait en sorte que les jeans ne sont plus seulement un produit, mais un vrai style de vie.

Fiche technique de la campagne « Où vous situez-vous ? »

AGENCE - PARTENAIRES

Directeur de création : Ivo Purvis

Créatif : Pedro Lima

Direction d'art : Margarida Lacerda

Copie : Cristina Amorim

Comptable : Mafalda Clara et Isabel Palma

Producteur Agence : Martim Lemos

PRODUCTRICE - TESSAR

Réalisateur : Yves Callewaert

Producteur : Carla Sequeira

Son : Compétences

Nous sommes la marque portugaise de vêtements en jean qui habille le mieux au monde, qui veut aider les personnes à se sentir bien dans leur peau et à se mettre en valeur. Le denim étant l'essence de notre existence et la coupe parfaite le mot d'ordre, nos vêtements allient style, confort et qualité supérieure en apportant bien-être et confiance à ceux qui les portent. Notre ambition est d'être toujours à l'avant-garde et de comprendre et surprendre nos clients.