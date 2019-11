SALT presenta a oradores internacionales para la conferencia SALT de Abu Dabi de diciembre

La conferencia inaugural del Oriente Medio contará con la presencia de eminentes líderes empresariales y funcionarios públicos del mundo entero

NUEVA YORK, 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- SALT, uno de los mayores foros del mundo en liderazgo intelectual, unirá a diversos y prestigiosos grupos de líderes empresariales mundiales, inversores y expertos de política para la primera conferencia anual SALT Abu Dhabi, que se celebrará en el Emirates Palace del 9 al 11 de diciembre.

Organizado en colaboración con Abu Dhabi Global Market (ADGM), el galardonado centro financiero internacional de Abu Dabi, SALT Abu Dhabi abarcará diversos temas, desde el futuro del negocio global y nuevas oportunidades de inversión hasta los temas de la energía y la geopolítica, así como tecnologías financieras y de consumo.

Entre los destacados oradores de SALT Abu Dhabi se encuentran:

el Excmo. Sr. Ahmed Ali Al Sayegh, Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos y presidente ejecutivo de ADGM;

el Excmo. Sr. Khaldoon Al Mubarak, director general y director ejecutivo del grupo Mubadala Investment Company;

su Alteza Real el Príncipe Turki Al Faisal, presidente del King Faisal Center for Research and Islamic Studies;

David Rubenstein, co-fundador y co-presidente ejecutivo del Carlyle Group;

el General John Kelly, USMC (retirado), ex Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.;

Roslyn Zhang, directora de fondos de cobertura para China Investment Corporation (CIC);

Tim Draper, fundador de Draper Associates;

Mohamed El Erian, asesor económico principal de Allianz;

el Dr. Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations;

Parag Khanna, fundador y socio director de FutureMap;

Erik Kaas, socio y presidente de Europa para Partners Group;

el Profesor Honorario Mthuli Ncube, Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico de Zimbabwe;

Ronald Wuijster, director general de APG Asset Management;

el ex Primer Ministro italiano Matteo Renzi;

el Honorable Sr. Philip Hammond, Ministro de Hacienda (2016-2019);

y muchos otros.

"Para resolver los problemas más críticos de nuestro tiempo, necesitamos tener conversaciones interculturales constructivas con los principales líderes de los sectores empresarial, político y tecnológico del mundo entero", dijo Anthony Scaramucci, fundador de SALT. "Abu Dabi es una importante puerta de entrada al mundo y el marco perfecto para celebrar debates dinámicos que ayudarán a desbloquear la paz y la prosperidad mundiales."

Gracias a la transformación de Abu Dabi a un epicentro mundial de las finanzas y las inversiones, la conferencia inaugural SALT proporcionará a los invitados un acceso y una perspectiva inéditos sobre el Oriente Medio y África del Norte (región MENA).

A lo largo de sus 10 años de historia, SALT ha crecido de una conferencia centrada en inversiones alternativas a un foro mundial de liderazgo intelectual que reúne a miles de pioneros de todo el mundo y de diferentes industrias, ideologías y culturas.

SALT Abu Dhabi es un evento por invitación solamente, y las solicitudes para asistir a él serán examinadas minuciosamente por el equipo de SALT. Las inscripciones ya están abiertas y los delegados potenciales pueden solicitar una invitación en www.salt.org.

Acerca de SALT

SALT es un foro mundial de liderazgo intelectual que promueve la colaboración en el cruce de las finanzas, la tecnología y la geopolítica. Cada conferencia SALT reúne a miles de los inversores, empresarios y expertos más destacados del mundo durante tres días para compartir ideas, establecer relaciones y divertirse. Visite www.salt.org para obtener más información o conéctese con SALT en Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram.

SALT está afiliado a SkyBridge Capital, una empresa líder mundial de inversiones alternativas.

Acerca de Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Abu Dhabi Global Market (ADGM) es un centro financiero internacional (CFI) con sede en la capital de los Emiratos Árabes Unidos que comenzó sus actividades el 21 de octubre de 2015. Establecido por un decreto federal de los EAU como un centro financiero general, ADGM consolida la posición de Abu Dabi como un centro mundial de comercio y negocios que sirve como un vínculo estratégico entre las crecientes economías de Oriente Medio, África y Asia del Sur y el resto del mundo.

La estrategia de ADGM se basa en las fortalezas clave de Abu Dabi, que abarcan las actividades de banca privada, gestión de patrimonios, gestión de activos, comercio de derivados y materias primas, innovación financiera, sostenibilidad y mucho más. Compuesto de tres autoridades independientes: los tribunales ADGM, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros y la Autoridad de Registro, ADGM como CFI gobierna las 114 hectáreas (1,14 m²) de la isla Al Maryah que ha sido designada como una zona franca financiera.

Permite a las instituciones, empresas y entidades financieras y no financieras operar, innovar, y triunfar dentro de un marco normativo internacional basado en el derecho consuetudinario. Desde su creación, ADGM ha recibido el premio de "centro financiero del año (MENA)" durante cuatro años consecutivos por sus iniciativas y contribuciones a los mercados de capital y finanzas de la región.*

Para más información acerca de ADGM, visite www.adgm.com o síganos en Twitter, Instagram: @adglobalmarket y LinkedIn: @Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* Fuente: The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards

