Samantka Lanza, el éxito del la primavera "Miami" con Andrez Babii

El disco novato de Samantka estrena una variedad de sonidos cómo la cantante no favora ningún generó particular si no muchos. Su oído ecléctico incluye sonidos de los generos diferente cómo la música clásica, la música extranjera en particular rusa, alemán y Latino, Hip Hop, Independiente, Grime y Contemporánea. Samankta admite que su talento de cantar es un don que descubrió a la temprana edad. "Desde que yo era niña, leyendo, escribiendo y la música eran mis pasiones y cuando llego el tiempo para yo escoger mi propio camino, escoge la música," dijo Samantka. La mayoría de sus canciones en su disco novato para la disquera East y West Entertainment son de las experiencias personales de la cantante y de sus seres queridos.

La colaboración de Samantka con el artista discográfico platino, Andrez Babbii se puede definir cómo un modo de pasar la antorcha. El residente de Miami de descendencia Ecuatoriana, Babbii, llego al ambiente musical en el 2018 cuando se junto con el difunto rapero, XXXTentación. Sú primer sencillo se mantuvo por siete semanas en la listas de éxitos musicales y recibo mas de 300 millón de transmisión de música mundial. Desde eso, Babbii ha realizado sencillos que han recibido más de 2 millón de miradas en el canal de YouTube y 2.5 millónes de tranmisiónes través de toda plataforma del Internet.

Ver El Video Aqui!

También poniendo su talento musical en el sencillo Miami es el productor y escritor de gran influencia, Fresh Kid Cue quién fue nominado para un Latin Grammy.

La mayor de tres hermanos, Samantka, de 20 años, busca alcanzar muchos objetivos ambiciosos. Su enorme energía de alcanzar sus sueños también incluyen realizer su educación universitaria en estudiar leyes y psicólogia.

FUENTE East and West Entertainment

