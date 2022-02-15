Sameday Health 歡迎 Shilena Battan 擔任人事總監

Feb 15, 2022, 20:14 ET
洛杉磯2022年2月15日 /美通社/ -- 專注於個人化醫護和 2019 冠狀病毒病服務的全國醫療供應商Sameday Health今天宣佈已任命Shilena Battan為人事總監。作為人事總監，Battan 將負責公司吸引、發展和保留傑出人才的策略，重點是建立一個蓬勃發展的 Sameday Health 團隊和文化。她將成為公司執行領導團隊的一員。
作為有色人種女性，Battan 熱衷於將多元、公平和共融帶入工作場所。她目前是「波特蘭勞動力聯盟」(Portland Workforce Alliance) 的董事會成員，該聯盟幫助公立高中學生接觸各行各業，期望他們在專業上進步和發展。她曾擔任「波特蘭科技城」(TechTown Portland) 的顧問委員會成員，該機構是 Prosper Portland 的分支，專注為波特蘭的科技界創造、招聘和保留有色人種專業人士。她還曾擔任俄勒岡州衛生局的勞動力委員會成員，為醫護立法提供建議和起草。
Sameday Health 行政總裁 Felix Huettenbach 表示：「作為一家高速增長的醫護公司，我們始終相信 Sameday Health 的工作必須以對人、客戶和員工的堅定承諾為指導。Lena 認同我們以人為本的價值觀，我們很高興看到她擴展其不同凡響的事業，培養下一浪 Sameday Health 員工，他們正在推動個人化醫護的標準。」
Battan 的事業始於 15 多年前從事人力資源工作，在節奏急速的人才招聘領域為醫護、科技和初創行業提供可擴展的解決方案。她最近的職位是 Community.com 人事副總裁。她還曾擔任重要的行政職務，例如 Cozy (後來被 CoStar Group 收購) 的人事主管，以及 Vacasa 的人才招聘總監等。
Battan 擁有太平洋大學的工商管理碩士學位，目前正在佩珀代因大學攻讀工商管理行政博士學位，她的研究重點是高增長初創組織及其領導者的屬性。
關於 Sameday Health
Sameday Health 致力將醫護視為一種完整的體驗，而不僅是一種服務。我們的目標是建立以客戶為中心的醫護，結合人性化的方法與直觀的技術。無論您在何處 - 包括在我們的診所或是您的家中，我們都能提供優質的個人化護理。
受出淤泥而不染的蓮花啟發，Sameday Health 決心為我們的客戶營造一種希望和幫助的感覺。我們在 2019 冠狀病毒病疫情最嚴重的時候在加州威尼斯開設了首家診所，此後 Sameday 團隊一直專注縮小醫護系統從測試、健康至護理的差距。我們致力即時回應客戶的需求，在洛杉磯、三藩市、紐約、邁阿密、哥倫比亞特區、波士頓等地提供擴展的當日醫護服務。
Sameday Health 隨時隨地為客戶提供最方便的服務。大多數情況下都是在客戶家中和當天提供。
Sameday Health
SOURCE Sameday Health
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