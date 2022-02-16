Sameday Health任命首席人力官

Feb 16, 2022, 07:40 ET
洛杉矶2022年2月16日 /美通社/ -- 专业从事个性化医疗和新冠肺炎服务的全国性医疗保健提供商Sameday Health今天宣布任命Shilena Battan为首席人力官（CPO）。作为CPO，Battan将负责公司吸引、培养和留住杰出人才的战略，重点是建立起蓬勃发展的Sameday Health团队和文化。她将成为公司高管团队的一员。
作为一名有色人种女性，Battan热衷于在工作场所促进多元化、公平性和包容性。她目前是波特兰劳动力联盟（Portland Workforce Alliance）董事，该联盟帮助公立高中学生进入各种行业，希望他们能够实现职业进步和发展。她曾是TechTown Portland咨询委员会成员，这是Prosper Portland的一个分支机构，专注于为波特兰的科技界培养、招聘和留住有色人种专业人士。她还是俄勒冈州卫生局劳动力委员会成员，为卫生保健立法提供建议并担任起草工作。
Sameday Health首席执行官Felix Huettenbach表示：“作为一家高速增长的医疗保健公司，我们始终相信，Sameday Health的工作必须以对大众、客户和员工的坚定承诺为指导。Lena认同我们以人为本的价值观，我们很高兴看到她在职业生涯中的扩展，以培养下一波正在推动个性化医疗保健标准的Sameday Health员工。”
15年前，Battan的职业生涯从人力资源领域开始。她在快节奏的人才招聘领域为医疗保健、科技和初创行业提供可扩展的解决方案。她最近担任的职务是Community.com人力副总裁。她此前还曾担任过其他重要高管职务，如Cozy（后被CoStar Group收购）的人事主管，以及Vacasa的人才招聘总监等。
Battan拥有太平洋大学工商管理硕士学位，目前正在佩珀代因大学(Pepperdine University)攻读工商管理高级博士学位，她的研究重点是高增长初创组织及其领导者的属性。
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关于Sameday Health
Sameday Health致力于将医疗保健作为一项完整体验提供，而不仅仅是一种服务。我们的目标是打造以客户为中心的医疗保健，将人性化方法与直观技术相结合。无论您身在何处，我们都将为您提供优质的个性化医疗服务，包括在我们的诊所或上门服务。
莲花能在最恶劣的地形中成长，Sameday Health以此为启发，决心打造一种希望并帮助我们的客户。自从我们在加利福尼亚州威尼斯的第一家诊所在新冠疫情高峰时期开业以来，Sameday团队始终专注于填补医疗系统中从检测到健康护理的各项空白。我们致力于对客户的需求作出即时响应，在洛杉矶、旧金山、纽约、迈阿密、华盛顿和波士顿等地提供范围广泛的当日医疗服务。
Sameday Health在对于客户而言最为合适的时间和地点提供服务。在大多数情况下，我们提供居家和当日服务。
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SOURCE Sameday Health
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