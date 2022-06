Samen sterker: de 10e verjaardag van de overname van Putzmeister door SANY

In het afgelopen decennium heeft Putzmeister, nu al een van de grootste producenten van betonmachines in Europa, een gestage groei en ontwikkeling doorgemaakt als lid van de SANY Groep. Het verkoopvolume van Putzmeister groeide van 500 miljoen euro in 2011 tot meer dan 800 miljoen euro in 2021. Daarmee behoudt Putzmeister zijn leidende positie op de wereldmarkt voor betonmachines.

Met zijn O&O, productie- en verkoopnetwerk in Europa, Amerika en Azië-Pacific is het voormalige Duitse familiebedrijf nu wereldwijd aanwezig in 154 landen en regio's.

In het afgelopen decennium is Putzmeister geïntegreerd in de wereldwijde bedrijfsplatform van SANY. Vandaag de dag draagt bijna de helft van de betonmachineproducten in de wereld het logo van Putzmeister of SANY.

Voor SANY biedt Putzmeister toepasbare ervaring met internationalisering, intelligente productie, en concepten en praktijken die passen bij de vierde industriële revolutie. Putzmeisters vermogen om nieuwe bedrijven te ontwikkelen wordt versterkt door SANY's financiële steun en middelen.

De O&O-samenwerking tussen de twee ondernemingen heeft duidelijk vruchten afgeworpen. De gezamenlijke O&O-teams hebben met succes de V8-serie en de 45 meter vrachtwagenbetonpomp voor de Europese markt gelanceerd en nemen nu het voortouw in de nieuwe arena van elektrische, intelligente en digitale producten. Putzmeister heeft 's werelds eerste hybride vrachtwagenbetonpomp - "iONTRON" - op de markt gebracht en heeft big data-technologie toegepast in de productie, het transport en het verplaatsingsproces van beton om de productiviteit, de werking en de brandstofefficiëntie te verbeteren.

Beide bedrijven helpen elkaar om markten te ontsluiten. Meer Putzmeister-producten kregen via SANY toegang tot de Chinese markt, zoals Putzmeister's spuitbetonmachines, mortelmachines, industriële pompen en telebanden. Evenzo zijn veel van de producten van SANY wereldwijd zichtbaar geworden via het netwerk van Putzmeister. "Vergeleken met de omzetgroei," zei Dr. Jiang Xiangyang, vertegenwoordiger van de voorzitter namens SANY en bestuurslid bij Putzmeister Holding GmbH, "ligt het belang van de overname erin dat SANY hierdoor een beter zicht kreeg op een toonaangevende onderneming in het Westen, de markt in ontwikkelde landen en hun manier van bedrijfsbestuur."

Tot op heden heeft het partnerschap tussen SANY en Putzmeister exponentieel positieve resultaten opgeleverd op het gebied van opleiding, uitwisseling van werknemers, O&O en bedrijfsontwikkeling. Hand in hand heeft hun partnerschap veel betere resultaten opgeleverd dan elk van beide bedrijven afzonderlijk. Eén plus één heeft veel grotere resultaten opgeleverd dan twee afzonderlijk.

Di Wu

+86 18890074901

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842861/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842862/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842863/image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group