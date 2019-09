SAMI-Navantia signe un contrat d'un montant de 900 millions d'euros avec Navantia afin de localiser 60 % de l'industrie navale et du transfert technologique

Le contrat participera au développement de l'écosystème de défense saoudien à travers le transfert technologique et la création de nouvelles opportunités d'emplois, dans la lignée de l'un des objectifs du projet Vision 2030 de l'Arabie saoudite (Saudi Vision 2030): localiser 50 % des dépenses militaires d'ici 2030. L'accord pourrait permettre d'accélérer la localisation des capacités technologiques du royaume à hauteur de 60 % et bénéficier aux autres organisations saoudiennes.

Le contrat a été signé sur le stand de SAMI lors du salon DSEI 2019 (Defense and Security Equipment International), qui s'est tenu au ExCeL à Londres, Royaume-Uni, en présence de S.E. Ahmed Al-Khatib, Président de SAMI, Susana de Sarriá, Présidente de Navantia S.A., du Dr Andreas Schwer, PDG de SAMI, d'Antonio Rodriguez-Barberan, PDG de SAMI-Navantia, ainsi que d'autres membres officiels des deux parties.

Se prononçant au sujet de l'accord, Antonio Rodriguez-Barberan, PDG de SAMI-Navantia, déclare : «Ce nouvel accord de partenariat représente un accomplissement remarquable pour SAMI-Avantia qui s'apprête à se lancer dans une aventure historique. L'objectif sera d'accomplir les ambitions de l'Arabie saoudite quant à la localisation des industries militaires et de défense du Royaume. Cet accord créé une excellente opportunité permettant de capitaliser sur l'expérience considérable de notre partenaire stratégique dans les domaines de la conception, de la construction, et de l'intégration des navires de guerre afin de renforcer nos propres capacités dans ces domaines. »

Susana de Sarriá, Présidente de Navantia, a ajouté : « Notre contrat avec SAMI-Navantia souligne l'engagement de Navantia ainsi que son soutien envers l'Arabie saoudite et le développement de ses capacités industrielles dans le secteur de la défense. Il jettera des bases solides pour une coopération à long-terme et mutuellement bénéfique entre SAMI et Navantia. »

En plus du système de combat, le nouvel accord entre SAMI-Navantia et Navantia s'attachera à la conception et à l'architecture du système, à la conception matérielle, au développement logiciel, au test et à la vérification, à la création de prototypes, à la simulation et à la modélisation, ainsi qu'au soutien logistique et aux programmes de formation.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.sami.com.sa ou envoyez un e-mail à l'adresse info@sami.com.sa.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/974445/Navantia.jpg

Related Links

https://www.sami.com.sa



SOURCE Saudi Arabian Military Industries (SAMI)