Samočistiaci robotický vysávač a mop Dreame W10 prichádza na trhy v Európe

Model W10 je vybavený moderným systémom vysávania a utierania 2 v 1, ktorý používateľom umožňuje bezproblémový prechod zo suchého na mokré čistenie bez prepínania dielov, čo šetrí hodiny namáhavej práce.

Používatelia si môžu prostredníctvom aplikácie vybrať až 3 režimy – vysávanie, utieranie a komplexné čistenie – na zametanie prachu a nečistôt z kobercov, utieranie kúpeľňových plôch alebo súčasne vysávanie a oplachovanie tvrdých podláh bez nutnosti výmeny dielov v zariadení.

Automatické čistenie a sušenie mopovacích textílií horúcim vzduchom

Jednou z najčastejších sťažností na robotické mopy je, že sa po použití ťažko čistia a sušia. Na dosiahnutie odstránenia všetkej vlhkosti treba väčšinu z nich demontovať, vydrhnúť, vyžmýkať a nechať vyschnúť na vzduchu. Hlavným problémom je najmä sušenie na vzduchu, pretože vlhká textília sa stáva živnou pôdou pre baktérie.

Model W10 nevyžaduje žiadnu takúto námahu zo strany používateľa. Hneď po návrate do základne po skončení cyklu utierania, W10 automaticky opláchne a vysuší mopovacie textílie, aby sa zabránilo tvorbe plesni a šíreniu baktérií.

Vysoko-rýchlostný rotačný mop s dvoma diskami na dôkladné čistenie

Vďaka dvom mopovacím textíliám, ktoré sa otáčajú neuveriteľnou rýchlosťou 180-krát za minútu, v kombinácii s maximálnym sacím tlakom 4 000 Pa, ktorý na textílie vyvíja tlak až 10 newtonov, si W10 bez námahy poradí s odolnými škvrnami.

Okrem toho konštrukcia v tvare písmena D umožňuje vysávaču W10 priblížiť sa k stenám a rohom oveľa bližšie ako u iných robotických vysávačov, zatiaľ čo bočná kefa sa postará o zvyšky nečistôt na okrajoch.

Deteguje koberce a automaticky zvyšuje sací výkon

Domáci sa nemusia starať o zapínanie elektrickej energie na čistenie kobercov. W10 využíva ultrazvukovú detekciu kobercov na skoré rozpoznanie kobercových povrchov, čo mu umožňuje plánovať si trasu na základe režimu čistenia.

V režime vysávania sa vysávač W10 automaticky prepne na maximálne satie, keď sa priblíži ku kobercom, kým počas utierania koberce obchádza, aby sa zabránilo ich namočeniu.

„Je to asi najlepší robotický vysávač, aký som kedy videla."

Vysávač W10 bol prvýkrát uvedený v Severnej Amerike a mnohí americkí technickí recenzenti ho testovali a vysoko hodnotili. Eileen z americkej on-line publikácie ZDNet bola plná chvál na vysávač W10 a pochválila ho slovami: „Je to asi najlepší robotický vysávač, aký som kedy videla."

Eileen bola obzvlášť nadšená z čistiacej schopnosti vysávača W10 a povedala: „Keď si na tento robotický vysávač zvyknete, poskytne vám všetko, čo potrebujete na bezchybné čistenie."

Poznačte si dátum v kalendári

Vysávač W10 vstúpi na trhy Európy 11. februára 2022 o 9.00 hod. SEČ a kupujúci budú môcť využiť „first moment" zľavu vo výške 210 EUR, a to až do 11. marca 2022 do 8.59 hod. SEČ.

Vysávač W10 sa bude dať za zníženú cenu 889,99 € zakúpiť v Amazone a Gooboo v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku.

O spoločnosti Dreame

Dreame Technology, založená v roku 2017, je inovatívna spoločnosť zaoberajúca sa spotrebnými výrobkami, ktorá sa zameriava na inteligentné čistiace zariadenia pre domácnosť s víziou uľahčiť život prostredníctvom technológie. Sledujte nás v sieťach Facebook, Instagram a Twitter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1743028/image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology