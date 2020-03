Samsonite viert 110e verjaardag met inzet voor een duurzame toekomst

Bedrijf bekend om zijn leiderschap op het gebied van innovatie is van plan om leiding te geven aan duurzaamheidsinspanningen om de volgende 100 jaar veilig te stellen

BOSTON, 11 maart 2020 /PRNewswire/ -- Voortbouwend op zijn erfgoed van innovatie, kwaliteit en duurzaamheid, viert Samsonite zijn 110e verjaardag met de lancering van "Our Responsible Journey" (Onze Verantwoorde Reis), een mondiale strategie en inzet om het voortouw te nemen binnen de industrie op het gebied van duurzaamheid. Samsonite heef sinds de oprichting in 1920 in Colorado, zichzelf gevestigd als 's werelds bekendste en grootste bedrijf voor lifestyle-tassen en reisbagage. Ter onderstreping van dit leiderschap, richt "Our Responsible Journey" zich op Samsonite's erfgoed met betrekking tot het ontwikkelen van producten met een lange levensduur; diens inzet om de gevolgen voor de planeet te verminderen; en de manier waarop het bedrijf zijn personeel, partners en gemeenschappen in deze vooruitgang betrekt.

Samsonite, bekend om de vele primeurs gedurende de jarenlange geschiedenis van het bedrijf, zal zijn inspanningen versterken om duurzaamheid tot een centraal punt van zijn toekomstige innovatie-inspanningen te maken. Dit omvat toezeggingen van Samsonite's merken, waaronder Samsonite®, Tumi®, American Tourister®, en Gregory®. Zij zullen ernaar streven om:

· het gebruik van duurzame materialen en verpakkingen te vergroten;

· innovatieve oplossingen te blijven ontwikkelen om de duurzaamheid van producten te verzekeren, almede toegang tot reparatiediensten en oplossingen aan het einde van de levensduur te bieden; en

· om 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken terwijl de CO2-uitstoot wordt verminderd om in 2025 CO2-neutraal te zijn.

"Gedurende Samsonite's 110-jarige bestaan zijn onze waarden wat betreft respect voor onze mensen, de planeet alsmede onze impact op de wereld overeind gebleven. De leidende waarden met betrekking tot de manier waarop we met elkaar omgaan en de manier waarop we zorgdragen voor de wereld waarin we leven, in combinatie met ons erfgoed van marktleiderschap, zorgen ervoor dat het voor Samsonite een natuurlijke progressie is om het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid," aldus Kyle Gendreau, CEO van Samsonite International. "Hoewel we ons al een aantal jaren op duurzaamheid richten, zullen we via 'Our Responsible Journey' de implementatie van duurzame bedrijfspraktijken wereldwijd versnellen om zo onze doelen te realiseren. Deze strategie zal op elk aspect van ons bedrijf betrekking hebben om zo onze langdurige leiderschapspositie in de industrie te helpen verbeteren."

Sinds 2018 heeft Samsonite wereldwijd meer dan 50 collecties gelanceerd die duurzaam materiaal bevatten zoals gerecycled PET, gerecycled nylon, postindustrieel gerecycled polypropyleen, houtafval en kurk. De Recyclex™-stof is gemaakt van 100 procent post-consument gerecyclede PET-flessen, waardoor naar schatting 52 miljoen PET-flessen van 500 ml niet op stortplaatsen zijn terechtgekomen.

"Our Responsible Journey" richt zich op vier gebieden die voor het bedrijf van materieel belang zijn:

Innovatieve producten : Samsonite zet zich in voor het ontwerpen van duurzame producten met gebruik van meer duurzamere materialen, waardoor de last op stortplaatsen verminderd wordt. Daarnaast kunnen de meeste producten wereldwijd gerepareerd worden, waardoor de noodzaak om items te vervangen verminderd wordt.





: Samsonite zet zich in voor het ontwerpen van duurzame producten met gebruik van meer duurzamere materialen, waardoor de last op stortplaatsen verminderd wordt. Daarnaast kunnen de meeste producten wereldwijd gerepareerd worden, waardoor de noodzaak om items te vervangen verminderd wordt. Koolstofactie: Samsonite werkt eraan om de impact van de eigen en geëxploiteerde faciliteiten te minimaliseren door de koolstofintensiteit te verminderen, zich in te zetten voor 100 procent hernieuwbare energie en om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Samsonite heeft sinds 2017 wereldwijd meer dan 700.000 bomen geplant als onderdeel van zijn inspanningen voor koolstofreductie en om de mooie reisbestemmingen voor consumenten te behouden. Verder streeft Samsonite ernaar om nauwer samen te werken met leveranciers zodat ook zij hun koolstofneutraliteit kunnen realiseren.





Samsonite werkt eraan om de impact van de eigen en geëxploiteerde faciliteiten te minimaliseren door de koolstofintensiteit te verminderen, zich in te zetten voor 100 procent hernieuwbare energie en om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Samsonite heeft sinds 2017 wereldwijd meer dan 700.000 bomen geplant als onderdeel van zijn inspanningen voor koolstofreductie en om de mooie reisbestemmingen voor consumenten te behouden. Verder streeft Samsonite ernaar om nauwer samen te werken met leveranciers zodat ook zij hun koolstofneutraliteit kunnen realiseren. Welvarende toeleveringsketen: Samsonite draag zorg voor de mensen en gemeenschappen waar het wereldwijd actief is, en het bedrijf werkt met leveranciers die de gedragscode van Samsonite naleven, en die ervoor zorgen dat Samsonite's partners ook eerlijk en verantwoordelijk handelen. Daarnaast breidt Samsonite zijn bestaande programma voor sociale verantwoordelijkheden uit om zich te concentreren op de verdere bescherming van de mensenrechten in zijn toeleveringsketen.





Samsonite draag zorg voor de mensen en gemeenschappen waar het wereldwijd actief is, en het bedrijf werkt met leveranciers die de gedragscode van Samsonite naleven, en die ervoor zorgen dat Samsonite's partners ook eerlijk en verantwoordelijk handelen. Daarnaast breidt Samsonite zijn bestaande programma voor sociale verantwoordelijkheden uit om zich te concentreren op de verdere bescherming van de mensenrechten in zijn toeleveringsketen. Mensgericht: Erkennend dat het personeel deel uitmaakt van zijn belangrijkste activa, zorgt Samsonite ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot ontwikkelingsmogelijkheden, dat het tot doel heeft om genderevenwicht in sleutelrollen te realiseren, en dat het toegewijd is aan het ondersteunen van zijn personeel en de gemeenschappen waar zij wonen en werkzaam zijn.

De wereldwijde reisindustrie is voortdurend in beweging en gedurende zijn 110-jarig bestaan heeft Samsonite zich resoluut gericht op innovatie en ontwerp, en is een marktleider geweest in het gebruik van nieuwe materialen. Het bedrijf pioniert reeds decennialang met nieuwe oplossingen om het reizen verder te ontwikkelen, met steeds lichtere, sterkere en duurzamere producten.

Over Samsonite

Samsonite International S.A. ("Samsonite" of het "bedrijf", samen met zijn geconsolideerde dochterondernemingen, "de Groep"), is 's werelds bekendste en grootste bedrijf voor lifestyle-tassen en reisbagage, met een erfgoed dat 110 jaar teruggaat. De Groep houdt zich voornamelijk bezig met het wereldwijd ontwerpen, vervaardigen, leveren en distribueren van bagage, zakelijke en computertassen, buiten- en informele tassen, reisaccessoires en dunne beschermhoesjes voor persoonlijke elektronische apparaten, en handelt voornamelijk onder de merknamen Samsonite®, Tumi®, American Tourister®, Speck®, Gregory®, High Sierra®, Kamiliant®, eBags®, Lipault® en Hartmann®, alsmede andere bedrijfseigen of in licentie gegeven merknamen. De gewone aandelen van het bedrijf staan vermeld op het Main Board van de Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK").

