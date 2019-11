Samsung Display cible le marché B2B des moniteurs avec sa gamme « Curved »

Quelque 300 acteurs de l'industrie ont participé à l'événement, y compris des sociétés internationales du secteur des moniteurs telles que Dell, HP, Acer, Asus et MSI ; des entreprises de fabrication de moniteurs telles que Wistron, Foxconn et Amtran ; des instituts d'études de marché ; et des entreprises de distribution. Samsung a partagé sa vision avec les participants et leur a dévoilé des produits présentant de nouvelles avancées techniques.

Tout au long du forum, Samsung Display a organisé des séances d'information en présence de chercheurs en affichage, de distributeurs de moniteurs, d'analystes des études de marché et d'influenceurs sur les réseaux sociaux, lesquels ont fait part de leurs avis relatifs aux exigences technologiques, aux perspectives du marché et aux tendances de consommation dans le secteur des écrans incurvés.

Par ailleurs, la zone d'expérience destinée aux participants a suscité des réactions positives. Cette installation permettant de comparer la lisibilité des écrans incurvés avec celle des écrans plats, d'augmenter la part de réalisme et de vivre une expérience visuelle immersive lors d'une partie de jeu vidéo ou de sport a attiré de nombreux participants.

Durant le forum, Samsung Display a présenté 11 dalles de moniteur incurvées de 27 à 49 pouces mettant en valeur les caractéristiques uniques de sa gamme « Curved », à savoir une expérience visuelle immersive, une reproduction d'images exceptionnelle et des designs différenciés sortant du lot.

L'un des messages clés de ce forum a révélé la possibilité pour les moniteurs incurvés de pénétrer le marché B2B des bureaux, qui représente plus de 65 % du marché total des moniteurs. Cette opportunité semble corroborée par le lancement de moniteurs incurvés de 27 pouces et 34 pouces au rayon de courbure maximal de 1 000 mm et de moniteurs ultra-larges de 43,4 et 49 pouces adaptés aux espaces de bureau. La large gamme de produits incurvés est idéale pour répondre aux budgets et aux exigences des acheteurs B2B pour les espaces de bureau.

Witsview, un institut d'études de marché, a remarqué que, depuis leur entrée sur le marché en 2015, les moniteurs incurvés ont enregistré une croissance constante et prévoit qu'ils devraient atteindre les 15 millions d'unités en 2020. Le moniteur Samsung Display continuera de cibler le marché des écrans incurvés avec un objectif de vente de 9 millions d'unités cette année.

Hyohak Nam, vice-président exécutif de Samsung Display, a déclaré : « Samsung Display mise sur le potentiel des écrans incurvés, notamment leur valeur supérieure dans les catégories de la haute définition et de la conception. Nous prévoyons de renforcer notre coopération avec des partenaires afin d'élargir notre présence sur le marché et de conserver notre leadership en matière de produits. Nous nous concentrerons sur la recherche continue ainsi que sur le développement technologique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1031646/Samsung_Display_Curved_Forum.jpg

SOURCE Samsung Display