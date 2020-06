SAMSUNG SDI erhält Lizenz von CAMX für seine zukunftsweisende GEMX™-Batterie-Kathodenmaterial-Plattform

LEXINGTON, Massachusetts, 30. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Das in Lexington, Massachusetts, ansässige Unternehmen CAMX Power LLC (CAMX) (www.camxpower.com) gibt bekannt, dass SAMSUNG SDI eine nicht-exklusive Lizenz im Sinne des geistigen Eigentums von CAMX erhalten habe. Diese bezieht sich auf die GEMX-Plattform und auf die über sie zugänglichen Angebote gLNO™, gNMC™ und gNCA™, allesamt energiereiche Kathodenmaterialien zur Verwendung für Lithium-Ionenbatterien auf Nickelbasis, die sowohl für portable Anwendungen eingesetzt werden als auch bei elektronischen Fahrzeugen Verwendung finden.

Die GEMX-Plattform beruht auf einer grundlegenden Erfindung von CAMX, für die Patente in den USA, der EU, Japan, Korea und China erteilt wurden. Diese Erfindung stellt eine umfassende Kategorie kathodenaktiver Materialien bereit. Die Plattform bietet Zugang zu drei Produkten - gLNO, gNMC und gNCA, die die nickelreichen Kategorien NMC, NCA und LNO abdecken. Hierbei handelt es sich um aktuell verwendete chemische Stoffe, die in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich für bei Elektrofahrzeugen eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien Verwendung finden werden. Durch molekulartechnische Verfahren platziert GEMX' Erfindung Kobalt in den Kathodenpartikeln an kritischen Stellen, was dazu führt, dass weniger Kobalt verwendet werden muss, sämtliche nickelreiche Materialkategorien jedoch von größerer Stabilität, höherer Leistungsfähigkeit sowie geringerem Kostenaufwand profitieren.

Die Restlaufzeit dieser Patente geht über das Jahr 2030 hinaus.

„Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Lithium-Ionen-Zellen- und Werkstoffe wird von SAMSUNG SDI erwartet, diese Technologien schnell, effizient und erfolgreich zu implementieren", so Dr. Kenan Sahin, Gründer und Präsident von CAMX. Er fügte hinzu: „Anstatt uns selbst an Produktionsvorgängen zu versuchen, arbeiten wir mit renommierten und etablierten Unternehmen wie SAMSUNG SDI zusammen. Auf diese Weise können wir als CAMX schnelle und umfassende Markteinführungen unserer Erfindungen bezeugen, die für die Gesellschaft von Vorteil sind. Hierbei beziehen wir uns vor allem auf umweltfreundliche, umweltverträgliche, vernetzte und „selbstbewusste" (self-aware) Elektrofahrzeuge, die darauf ausgerichtet sind, den Transportsektor zu dominieren und selbst zu einer Multi-Billionen-Dollar-Industrie zu werden."

Johnson Matthey ist einer der bisherigen GEMX-Lizenzinhaber, während BASF und Johnson Matthey über Zulassungen für CAMX' frühere Kathodenplattform CAM-7 verfügen.

Informationen zu SAMSUNG SDI

Siehe www.samsungsdi.com Samsung SDI gilt als weltweit führender Hersteller wiederaufladbarer Batterien für die IT-Industrie, für Kraftfahrzeuge, für Energiespeichersysteme (energy storage systems, ESS) und stellt neuartige Materialien her, die für die Produktion von Halbleitern, Displays und Solarmodulen verwendet werden.

Mit größtmöglichem Einsatz schafft Samsung SDI Energie sowie hochmoderne Werkstoffe, die für mehr Lebensqualität rund um den Globus sorgen.

Informationen zu CAMX Power LLC

Siehe www.camxpower.com CAMX Power LLC ist eines der größten unabhängigen Unternehmen für die Herstellung von Lithium-Ionenbatterien und Zelldesign in den USA. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Lexington, Massachusetts, nahe Boston.

Geschäftsmodell und Technologiestrategie beschäftigen sich mit der Weiterentwicklung von Early Stage-Technologien, um diese risikoärmer zu gestalten, auf die nächste Volumenstufe vorzubereiten und an große, etablierte Fertigungspartner zu lizenzieren. CAMX arbeitet gemeinsam mit seinen Partnern an einem tiefgehenden Technologietransfer und befähigt sie durch ein Fertigungspaket zur schnellen Weiterentwicklung, Fertigung sowie zum Vertrieb, wodurch sowohl Gesellschaft als auch Umwelt weitaus bedeutender und schneller beeinflusst werden können.

Beide Kathodenplattformen, sowohl GEMX als auch CAM-7, konnten durch die Implementierung von CAMX bedeutenden Geschäfts- und Technologiemodellen Märkte erschließen.

Das Unternehmen betreibt einen Synthesebetrieb für Lithium-Ionen-Batteriematerialien, eine auf Entwicklung ausgerichtete Anlage zur Kathodenerzeugung sowie auf Design fokussierte, moderne Zellfertigungseinrichtungen. Mit bewährten Produktionsstätten, herausragenden Mitarbeitern, einem starken IP-Portfolio sowie fundiertem Wissen ist CAMX hervorragend dafür gerüstet, zusätzliche Fertigungspartner schnell und ökonomisch in dieses Wachstumssegment einzuführen.

Medienkontakt: Thomas Carney, [email protected], 1-781-879-1254

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/779998/CAMX_Power_Logo.jpg

Related Links

http://www.camxpower.com



SOURCE CAMX Power