Sandhills East acquiert Web Management Consultants Ltd.

MANCHESTER, Royaume-Uni, 1er février 2019 /PRNewswire/ -- Sandhills East a acquis Web Management Consultants Ltd., une agence de développement de sites Web et de médias numériques basée à Manchester. Cette acquisition réunit les atouts des deux entités, qui relient les acheteurs et les vendeurs d'actifs dans les secteurs du bâtiment/des usines, de l'agriculture et du transport. Par ce biais, Web Management Consultants Ltd. proposera ses produits et services à ses clients actuels et futurs, en plus d'un accès à des technologies permettant de rationaliser la publicité et d'accroître la visibilité des acheteurs par secteur.

Web Management Consultants Ltd. est un développeur de sites web, un fournisseur de services hébergés et une agence multimédia de premier plan en Europe, qui repose sur une base de clientèle particulièrement solide au Royaume-Uni et en Irlande. En 2008, Glyn Lewis a fondé l'entreprise en se concentrant sur les besoins spécifiques des acheteurs et des vendeurs d'actifs dans les secteurs du bâtiment/des usines, de l'agriculture et du transport dans le but de développer sa clientèle localement et au-delà.

Le groupe Sandhills, qui comprend à la fois Sandhills East and Sandhills Publishing (Nebraska), exploite un portefeuille de marques internationales œuvrant dans ces industries clés. Ces marques incluent : Machinery Trader, TractorHouse, Truck Paper, MarketBook, Farm & Plant Buyers Guide, Farm Machinery Locator, Truck Locator, Plant Locator, Van Locator, MOMA Agri, TODO V.I., MaquinariaOP, tp-Business.fr, trucks-Business.fr, agri-Business.fr, TruckWorld.com.au, Truck Buy & Sell International, Transporter, Commercial Vehicle Dealer, Machinery Trader Resale Weekly, CercoCamion, Camion Super Market, Trattori Super Market, Cantierissimo Carrellistica, A Come Agricoltura, et Trasporto.

Par l'intermédiaire de cette acquisition, Web Management Consultants Ltd. jouira de la portée mondiale des services de gestion d'inventaire de Sandhills ainsi que de ses outils de marketing en ligne intégrés et pourra offrir une meilleure visibilité à l'inventaire répertorié sur les sites web de ses clients. Web Management Consultants proposera ses produits et services à ses clients actuels et futurs depuis Manchester, où se trouve le siège de Sandhills East.

« Web Management Consultants Ltd. est un leader du secteur. L'entreprise fournit des sites web et des services de marketing en ligne de premier ordre à une clientèle importante. », a déclaré Shawn Peed, le chef des opérations de Sandhills, tout en soulignant que cette acquisition était mutuellement favorable aux clients existants de Web Management Consultants et à ceux de Sandhills, « Cette union de forces donne aux vendeurs une meilleure visibilité et les outils qui leur permettront d'améliorer leur efficacité opérationnelle. En parallèlement, elle offre aux acheteurs de ces secteurs un accès plus facile aux équipements dont ils ont besoin. »

À propos de Sandhills East & Sandhills Publishing

Sandhills Publishing est une société de traitement de l'information dont le siège est situé à Lincoln, dans le Nebraska. Sa large gamme de produits et de services collecte, traite et distribue des informations sous forme de publications spécialisées et de sites web correspondants qui relient les acheteurs et les vendeurs à travers les secteurs du camionnage, de l'agriculture, de la construction, de l'équipement lourd, de l'aviation et de la technologie. Son approche intégrée sectorielle envers les services et les technologies hébergés offre des solutions qui permettent aux entreprises de toutes envergures de mener leurs activités avec efficacité et de se développer de façon sécuritaire, rentable et fructueuse. Sandhills Publishing – nous sommes le nuage.

Contact : Sandhills East, feedback@sandhills.com, +44 (0) 1618718760

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg

SOURCE Sandhills East