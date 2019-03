Sandvik Coromant inaugura Centro Tecnológico em Jundiaí (SP)

JUNDIAÍ, Brasil, 25 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Sandvik Coromant recebeu clientes, parceiros e a imprensa em sua nova sede e centro tecnológico no Brasil, o Sandvik Coromant Center. O encontro foi na cidade de Jundiaí (SP). A inauguração aconteceu no último dia 20. "Estamos orgulhosos com a inauguração deste Center", comentou Cláudio Camacho, vice-presidente de Vendas da Sandvik Coromant para América do Sul e Central. "Nos últimos cinco anos, mais de 20 mil pessoas foram treinadas pela Sandvik Coromant. Apenas em nossas instalações anteriores, foram cerca de 5 mil pessoas. Agora, em Jundiaí temos o objetivo de treinar 3 mil pessoas por ano".

"Dentre os 19 centros de treinamento que possuímos no mundo, nenhum é tão avançado como esse", disse Nadine Crauwels, Presidente global da Sandvik Coromant. "É um hub de conhecimento para o Brasil. Vamos reunir as mentes mais brilhantes de diversas indústrias para moldar o futuro. Este lugar é para todos que têm um forte interesse em novas tecnologias, novas ferramentas e no futuro da manufatura global. Este Sandvik Coromant Center não é apenas um local físico para conhecer e interagir, é também um centro digital".

Entre os executivos globais esteve também Björn Rosengren, presidente e CEO do grupo Sandvik. Ele comentou que "O Brasil é um país que deveria estar entre os líderes do mundo, liderando crescimento. Tem uma economia robusta, com muitos ativos em mineração e óleo e gás e uma tradição de forte indústria da manufatura. Nossas competências estão alinhadas com o Brasil".

Treinamento e interatividade

Os convidados passaram por demonstrações com os equipamentos de ponta da nova sede. As instalações permitem a realização de testes, projetos de clientes (em ambiente físico e virtual) e cursos práticos. O espaço possui também auditório para 100 pessoas, showroom integrado e equipamento para a transmissão de demonstrações em máquina e treinamentos ao vivo para outros países.

O novo prédio também tem célula com alguns processos da Indústria 4.0. O sistema liga máquinas, robôs e equipamentos de medição e permite aos clientes assimilar o funcionamento dos processos digitais e tomar melhores decisões para seus negócios. Outros equipamentos incluem um centro de torneamento multitarefas, centro de usinagem horizontal, um centro de usinagem vertical e um torno CNC. As máquinas estarão à disposição dos clientes para testes de usinagem de peças. Assim, companhias parceiras não precisam interromper suas produções para realizar simulações.

