Sango - Das erste nationale digitale Währungssystem der Zentralafrikanischen Republik auf Basis von Blockchain

In diesem Zusammenhang arbeitet die Zentralafrikanische Republik, ein Land im Herzen Afrikas, einer Region mit noch ungenutztem Wachstumspotenzial, an einer neuen Struktur für seine Wirtschaft, die den Weg in eine digitale Zukunft ebnen soll:

„Es gibt bereits eine Vision für Afrika: eine gemeinsame Kryptowährung und ein integrierter Kapitalmarkt, der den Handel ankurbeln und das Wachstum unterstützen könnte." Faustin-Archange Touadéra, Präsident der Zentralafrikanischen Republik.

Die Zentralafrikanische Republik plant, durch die Ausgabe der ersten nationalen Digitalwährung SANGO insgesamt 1 Milliarde Dollar einzunehmen. Sobald das Kapital aufgebracht ist, werden die Ressourcen des Landes in Token umgewandelt, so dass Investoren aus aller Welt die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten, davon zu profitieren und die gesamte digitale Infrastruktur aufzubauen, die auf der Sango-Blockchain basiert, einer neuartigen Layer-2-Bitcoin-Sidechain.

Mit mehr als 2,2 Billionen Dollar an Eisenerz und weiteren 60 Milliarden Dollar an Gold-, Öl-, Diamanten- und Lithiumvorkommen ist die ZAR führend in der Demokratisierung des Zugangs zu Ressourcen. Die Tokenisierung ermöglicht den Zugang zu globalem Kapital auf demokratische und transparente Weise, so dass Investoren jeder Größe fraktionierte Vermögenswerte kaufen können, die die Ressourcen des Landes repräsentieren.

Von der Dezentralisierung und Tokenisierung der Ressourcen bis hin zum Angebot von Staatsbürgerschaft, E-Residenz und Land durch die Sperrung der neu ausgegebenen Münze wird Sango das gesamte wirtschaftliche Ökosystem der Zentralafrikanischen Republik steuern. Es hat bereits den Anschein, dass andere afrikanische Länder großes Interesse an ähnlichen digitalen Lösungen zeigen.

Die Initiative hat sich bereits durchgesetzt, da sie von der Regierung des Landes unterstützt wird und auch von großen Namen der Branche und Afrikas begrüßt wird. Changpeng Zhao (Binance), Michael Saylor (MicroStrategy), Ricardo Salinas Pliego (Salinas Group) und Reuben Abati (Sprecher des nigerianischen Präsidenten) gehören zu denjenigen, die seit der offiziellen Ankündigung auf Twitter ihre Unterstützung bekundet haben.

Das offizielle GENESIS PAPER { https://sango.org/genesis-paper.pdf } von Sango wurde zusammen mit dem Concept Deck veröffentlicht, um ein vollständiges Verständnis der technischen Komplexität und der Vorteile des ehrgeizigen zentralafrikanischen Projekts zu ermöglichen. SANGO, die erste nationale digitale Währung, ist auch die erste Währung, die zu einem Teil durch das "digitale Gold" Bitcoin gedeckt ist.

Seit gestern ist die Plattform auch für Registrierungen und KYC geöffnet. Die offizielle Markteinführung des SANGO GENESIS wurde auf den 25. Juli festgesetzt und wird den Beginn einer neuen Ära für die Zentralafrikanische Republik und vielleicht für die ganze Welt markieren.

Dieser neue wirtschaftliche Ansatz wirft mehr Licht auf die Integration und potenzielle Beteiligung der ganzen Welt an der Entwicklung eines Landes, mit grenzenlosen Investitionsmöglichkeiten für jeden im Kryptobereich und darüber hinaus.

Für weitere Informationen über Sango https://sango.org/

Twitter https://twitter.com/sangoproject

