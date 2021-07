Sanigen annonce un partenariat avec Illumina pour le développement des activités concernant la sécurité alimentaire et de microbiologie en Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La société sud-coréenne Sanigen a annoncé qu'elle allait devenir un partenaire de distribution dans la région pour Illumina, la première société au niveau mondial du séquençage de génome.

Les partenaires travailleront ensemble pour fournir la technologie de la plateforme NGS d'Illumina au secteur de la sécurité alimentaire et de la microbiologie en Corée du Sud.

Sanigen est une société spécialisée dans la sécurité alimentaire en Corée du Sud et dessert le marché avec des kits PCR et des panels NGS. Sanigen fournit également des services d'analyse d'NGS (préparation des échantillons, séquençage et bio-informatique) pour les échantillons des clients, en se basant sur sa base de données bien établie sur les pathogènes d'origine alimentaire.

Sanigen, en collaboration avec Illumina, développe actuellement des panels NGS capables de détecter rapidement 16 types d'agents pathogènes d'origine alimentaire à partir d'environ 400 échantillons. Ces panels seront disponibles au troisième trimestre 2021.

Les entreprises estiment que ce partenariat accélérera l'application de la technologie NGS sur le marché de la sécurité alimentaire, améliorant ainsi les niveaux de sécurité. « La technologie NGS offre une opportunité sans précédent au marché de l'alimentation pour améliorer la sécurité. Nous sommes ravis de nous associer à Sanigen, dont la profonde expertise dans ce secteur sera un élément moteur pour apporter de nouveaux tests précis et rapides au marché de la sécurité alimentaire », a déclaré Gretchen Weightman, vice-présidente et directrice générale d'Illumina en Asie-Pacifique et au Japon.

SOURCE Sanigen Co., Ltd. & Illumina Inc.