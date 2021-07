Sanigen se asocia con Illumina en seguridad alimentaria y desarrollo empresarial de microbiología

- Sanigen anuncia una asociación con Illumina sobre seguridad alimentaria y desarrollo empresarial de microbiología en Corea del Sur

SEÚL, Corea del sur, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Sanigen, con sede en Corea del Sur, ha anunciado que se convertirá en socio de canal en la región de Illumina, la empresa líder mundial en secuenciación del genoma.

Los socios trabajarán juntos para entregar la tecnología de la plataforma NGS de Illumina al sector de seguridad alimentaria y microbiología en Corea del Sur.

Sanigen es una empresa especializada en seguridad alimentaria en Corea del Sur y sirve al mercado con kits de PCR y paneles NGS. Sanigen también proporciona servicios de análisis NGS (preparación de muestras, secuenciación y bioinformática) para las muestras de los clientes, basándose en su establecida base de datos de patógenos transmitidos por los alimentos.

Sanigen, junto con Illumina, está desarrollando paneles NGS que pueden detectar rápidamente 16 tipos de patógenos transmitidos por los alimentos a partir de alrededor 400 muestras. Los paneles estarán disponibles en el tercer trimestre de 2021.

Las empresas creen que la asociación acelerará la aplicación de la tecnología NGS al mercado de seguridad alimentaria, mejorando los niveles de seguridad. "NGS ofrece una oportunidad sin precedentes al mercado de alimentos para mejorar la seguridad. Estamos encantados de asociarnos con Sanigen, cuya profunda experiencia en este sector será una fuerza impulsora para llevar nuevas pruebas precisas y rápidas al mercado de seguridad alimentaria", dijo Gretchen Weightman, vicepresidente y director general de Illumina en Asia Pacífico y Japón.

SOURCE Sanigen Co., Ltd. & Illumina Inc.