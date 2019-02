Sanofi tient un colloque sur la route de la santÃ© en Chine Ã  l'occasion de la CIIE

à l'occasion du Colloque sur la route de la santé en Chine, Sanofi a expliqué comment ont été mis au point les six nouveaux médicaments et vaccins présentés à l'exposition sur les exportations. L'une des histoires « dans les coulisses » a bénéficié d'une attention particulière : Aubagio, médicament pour le traitement de maladies rares, a été lancé immédiatement avant l'exposition sur les importations.

Aubagio est le premier nouveau médicament par voie orale pour le traitement de la sclérose en plaques en Chine. La sclérose en plaques est une maladie rare qui commence habituellement entre 20 et 40 ans, et elle se rencontre 1,5 à 2 fois plus souvent chez la femme que chez l'homme. Elle impose une lourde charge sur les patients et leurs familles. Dans le passé, il fallait d'ordinaire plusieurs années à un nouveau médicament pour passer par tous les processus de demande pour être inscrit sur la liste des médicaments approuvés. En mai 2018, la sclérose en plaques a été incluse sur la « Première liste des maladies rares » en Chine. L'appui de la nouvelle politique a permis d'établir un record pour le lancement le plus rapide en Chine d'un médicament contre une maladie rare.

Jean-Christophe Pointeau, président de Sanofi China pour le pays a déclaré : « Nous remercions sincèrement le gouvernement chinois pour sa détermination et ses efforts en vue de l'accélération de l'approbation de médicaments novateurs, et nous rendons hommage à tous les experts, en particulier les spécialistes des soins de santé, pour leur soutien constant. Nous allons accélérer l'introduction de nouveaux médicaments et vaccins en Chine et rejoindre l'Europe et les à tats-Unis dans les calendriers d'inscription afin que ceci bénéficie au plus grand nombre possible de patients chinois. »

Partenariat : l'étape suivante se situe dans les soins primaires

Les débuts de ces nouveaux médicaments à l'exposition sur l'import-export ne constituent qu'un premier pas. Lors du Colloque, Sanofi a tendu la main à ses partenaires afin d'explorer comment permettre aux médicaments, vaccins et services de profiter aux patients et aux gens en Chine, en particulier comment couvrir les centres de santé communautaire et hôpitaux de districts.

Le Colloque a été l'occasion pour l'Association de médecine préventive en Chine, les présidents de l'association des hôpitaux de districts et les bureaux de la santé des districts de partager leurs récits et leurs impressions sur leur rôle de « gardiens de la santé au niveau des districts ».

Kong Lingzhi, vice-président de l'Association de médecine préventive en Chine a fait observer : « Promouvoir un système de diagnostic et de traitement à plusieurs niveaux est au sommet des priorités dans le cadre de la réforme en cours des services de santé en Chine. Un objectif important est de veiller à ce que les habitants du milieu rural soient en mesure de faire traiter leurs affections critiques à l'intérieur des districts où ils vivent ; 90 pour cent de toutes les maladies devraient être maîtrisées à l'intérieur des districts. »

Feng Shiqiang, directeur adjoint de l'Association des présidents des hôpitaux de districts en Chine a expliqué que l'Association aide les présidents des hôpitaux de districts à apprendre mutuellement de leurs expériences respectives de la réforme des services de santé. Elle renforce par ailleurs les efforts en vue de développer des centres sur des domaines d'affections comme les douleurs thoraciques et les accidents cérébraux vasculaires. La Chine a aujourd'hui des centres sur les douleurs thoraciques dans des milliers d'hôpitaux de districts, hôpitaux qui constituent un réseau national pour les soins d'urgence et la gestion à long terme des maladies pour les patients souffrant de ces douleurs thoraciques. Il n'est plus nécessaire que les patients se rendent dans les hôpitaux des grandes villes et le système a permis de réduire de façon significative la durée avant qu'un patient ne soit traité, d'où une plus grande efficacité, une mortalité plus faible et un pronostic amélioré.

En tant que première entreprise multinationale de produits pharmaceutiques à renforcer en 2011 les services de santé primaire au niveau des districts grâce à une unité sectorielle dédiée aux soins primaires, Sanofi répond de façon active à l'appel des gouvernements centraux et locaux, collabore avec les sociétés et associations du secteur dans un vaste éventail de domaines. Un exemple remarquable s'illustre dans son association avec le Comité de prévention des accidents cérébraux vasculaires sous la tutelle de la Commission nationale pour la santé et de l'Association des présidents des hôpitaux de districts en Chine, et à la mise en place conjointement d'un réseau national pour la prévention et le contrôle des accidents cérébraux vasculaires et des douleurs thoraciques.

Engagement : Rester en Chine pour la Chine

Outre l'édification d'une présence dans les hôpitaux au niveau des districts, Sanofi est également en train de paver la « Route de la santé » dans des milliers de centres de santé communautaire sur l'ensemble du pays.

Lors du Colloque, le professeur Zhu Shanzhu, directeur du Service de médecine générale de l'école de médecine à l'université Fudan à Shanghai, et Song Jianling, médecin généraliste au centre de services de santé communautaire de Changfeng dans le district de Putuo à Shanghai se sont mis ensemble avec leurs patients pour partager des récits inspirants sur les médecins généralistes et leurs familles.

Avant l'exposition sur les exportations, Sanofi a lancé le programme de la Route de la santé en Chine avec le soutien de son siège. Ce programme cible les soins de santé primaire en Chine et s'accompagne d'un plan d'attributions pour assurer des formations à long terme aux médecins généralistes dans le cadre de la première phase de six projets. Le programme est prévu pour couvrir d'ici 2020 94 % des régions le long de La ceinture et la route en Chine.

à la fin du colloque, Jean-Christophe Pointeau a conduit l'équipe de gestion de la Société en Chine pour l'apposition sur un rouleau d'un sceau « En Chine pour la Chine ». Il a ainsi souligné : « à tant l'une des premières sociétés multinationales de produits pharmaceutiques en Chine, nous nous consacrons à y apporter la santé auprès des personnes depuis 36 années. Sanofi apprécie au plus haut point la confiance du président Xi exprimant la nécessité de renforcer l'ouverture et d'encourager la collaboration lors de la cérémonie inaugurant le début de la CIIE. Le président Xi a dit que l'économie chinoise est un océan. Sanofi se présente comme une société en tête des soins de santé dans le monde et une entreprise socialement responsable exceptionnelle, et avec nos 9 500 employés nous nous consacrerons à notre mission et déploierons tous nos efforts afin de sauvegarder la santé des gens en Chine. »

