Santander, em parceria com a Leiloei, realiza primeiro leilão de imóveis por meio de rede colaborativa

Serão leiloados 22 imóveis, entre prédios, lojas comerciais, galpões, terrenos e fazendas, oferecidos por 33 leiloeiros simultaneamente

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O Santander, em parceria com a Leiloei, realiza no dia 25/08, o primeiro leilão de imóveis por meio da rede colaborativa da Bomvalor, formada por mais de 30 leiloeiros. Serão ofertadas 22 propriedades, entre prédios, lojas comerciais, galpões, terrenos e fazendas. Localizados em seis estados (SP, RJ, MG, MT, RS e PB), os imóveis são uma excelente oportunidade de negócios, pois podem ser utilizados em grandes projetos de incorporação.

Com seis imóveis à venda, o Rio de Janeiro é o que tem o maior número de oportunidades incluindo terrenos e lojas comerciais, tanto na capital quanto no interior. Três imóveis estão na região de Jacarepaguá, com destaque para duas salas comerciais de 815 m² e 820 m² de área útil e, no interior, um terreno de 280,9 mil m²de área total.

Em São Paulo, serão leiloados dois imóveis em Santos (Centro e Gonzaga), São Bernardo do Campo (prédio com 331m2 de área útil), Oswaldo Cruz (terreno de 44.427m2) e Taubaté (chácara).

Em Minas Gerais, há oportunidades em Belo Horizonte (sala comercial em 537m2 de terreno), Juiz de Fora (2.733m2 de terreno e lance inicial de R$ 16 milhões) e Mateus Leme (galpão ocupado com 23.543m2 de área total e 2.747m2 de área construída).

Já no município gaúcho de Teutônia, será leiloado um galpão de 12.992m2 de área construída. Em Gravataí, será leiloado também um galpão com 1.357m2 de área total.

O leilão inclui ainda propriedades no Mato Grosso e na Paraíba. Informações detalhadas sobre todos os imóveis estão disponíveis nos sites da Leiloei (www.leiloei.com.br) e do Santander Imóveis (www.santanderimoveis.com.br). Os imóveis desocupados poderão ser visitados mediante agendamento prévio com a equipe da Leiloei.

Os imóveis serão ofertados na modalidade do leilão condicional, ou seja, todos os lances passam por aprovação do Santander. Os compradores poderão contar com crédito imobiliário oferecido diretamente pela instituição financeira e o apoio especializado da equipe da Leiloei em todas as etapas da arrematação. A Leiloei utiliza o ecossistema de leilões online da Bomvalor, única empresa da América Latina a utilizar a tecnologia blockchain na área de leilões online. Por isso, todo o processo de compra é feito com agilidade, atendimento exclusivo e toda a confiança, segurança e transparência proporcionadas pela tecnologia.

CONTATO: Nando Rodrigues, (11) 3129-5158, [email protected]

FONTE Bomvalor

SOURCE Bomvalor