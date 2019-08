Santé Canada agrée Dynamis de Fotona pour l'incontinence urinaire d'effort et l'atrophie vulvovaginale/le syndrome génito-urinaire de la ménopause

La toute dernière technologie de système laser Dynamis de Fotona est la première du secteur à recevoir l'agrément

LJUBLJANA, Slovénie, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Une première dans le secteur, le système laser Dynamis de Fotona a été agréé par Santé Canada, l'agence canadienne responsable des lois et règlements sur les aliments et les médicaments, en vue de traiter l'incontinence urinaire d'effort et l'atrophie vulvovaginale/le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ces affections peuvent être traitées grâce à la modalité brevetée Fotona SMOOTH® Er:YAG et aux pièces à main et spéculums robotisés G-Runner et G-set, spécialement conçus pour être faciles d'utilisation et précis lors des traitements intravaginaux. Après un examen approfondi de la documentation détaillée et des études publiées sur le système laser Dynamis de Fotona, Santé Canada a donné son agrément, preuve supplémentaire de l'attachement de Fotona à la médecine fondée sur des données probantes.

La technologie brevetée Fotona SMOOTH® est tout à fait originale sur le marché, ce qui en fait une solution de référence pour les prestataires et les patients. Contrairement aux technologies laser concurrentes, Fotona SMOOTH® est totalement non-ablative et combine un dispositif de choc thermique superficiel supplémentaire de régénération des tissus, comprenant une fonction de sécurité autorégulatrice unique. Ces propriétés de régénération double tissu de Fotona SMOOTH® expliquent l'innocuité et l'efficacité extraordinaires des lasers Er:YAG de Fotona, lorsqu'ils sont utilisés pour la thermothérapie de la paroi vaginale pour soulager les symptômes de l'incontinence urinaire d'effort et du syndrome génito-urinaire de la ménopause.

Combinant deux longueurs d'onde complémentaires, de 1 064nm et de 2 940nm, avec les propriétés d'impulsion brevetées de Fotona, Dynamis PRO est un système polyvalent pouvant exécuter un large éventail d'applications, en gynécologie mais aussi en chirurgie et en esthétique. Le robot G-Runner permet des traitements intravaginaux révolutionnaires, faciles et précis. Cette technologie innovante explique pourquoi les prestataires choisissent Fotona en vue d'obtenir des résultats optimaux pour leurs patients et se positionner comme les meilleurs de leur domaine.

Cet agrément est un nouvel accomplissement pour Fotona, une parfaite nouveauté dans le secteur du laser. Reconnu mondialement pour son attachement permanent à mettre au point des technologies de pointe, Fotona a gagné sa place d'étalon or des technologies laser destinées aux professionnels de santé et aux patients partout dans le monde.

À PROPOS DE FOTONA

Fotona ( www.fotona.com ) a vendu plus de 30 000 lasers dans le monde, les commercialisant directement aux États-Unis et les distribuant dans plus de 60 pays. Fotona produit des lasers primés dans les domaines des soins dentaires, de l'esthétique, de la dermatologie, de la gynécologie et dans d'autres domaines médicaux. Fotona dispose de l'un des effectifs les mieux formés du secteur, le nombre de titulaires de doctorat spécialisés dans les technologies laser et médicales étant particulièrement élevé. Les fortes capacités en R-D ont toujours constitué un avantage concurrentiel essentiel de l'entreprise, aboutissant à de nombreuses solutions brevetées, dont le bras articulé Optoflex®, les technologies d'impulsion carrée quantique et d'impulsion carrée variable, la modalité Fotona SMOOTH®, la technologie des cellules sous vide et plus encore.

La société conçoit tous ses systèmes laser en interne, veillant à ce que chaque système soit de la meilleure qualité, fiabilité, facilité d'utilisation et durabilité, et conforme à toutes les normes internationales applicables. En choisissant Fotona, vous choisissez une entreprise qui embrasse en permanence la perfection pour satisfaire les besoins d'un marché très exigeant.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/966027/Fotona_Logo.jpg

CONTACT:

Ladislav Grad

info@fotona.com

(+386)-1-5009-100

Related Links

https://www.fotona.com



SOURCE Fotona